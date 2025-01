Cantanhede vai apoiar financeiramente esterilização de cães e gatos no concelho

A Câmara Municipal de Cantanhede vai apoiar financeiramente a esterilização de cães e gatos no concelho, através de uma campanha que decorrerá de 1 de Fevereiro até ao final de Abril.

O programa faculta aos donos de animais de estimação que residam no concelho a possibilidade de os esterilizarem a um custo reduzido, uma vez que a autarquia comparticipa financeiramente esse acto cirúrgico, em machos e fêmeas, revelou esta quarta-feira o Município de Cantanhede, em comunicado enviado à agência Lusa.

"Esta campanha tem como objectivo reduzir o número de ninhadas e impedir o crescimento de populações de canídeos e felídeos, mitigando por essa via o risco de abandono", sublinhou o vereador da Câmara de Cantanhede Adérito Machado.

A medida visa reduzir os problemas de saúde pública decorrentes da existência de animais vadios e diminuir a forte pressão a que está actualmente sujeito o Centro de Recolha Animal de Cantanhede (CRAC) relativamente à recolha, alojamento e alimentação desses animais.

O programa, aprovado por aquela autarquia do distrito de Coimbra na última reunião de Câmara, no dia 15, estabelece que cada agregado familiar poderá sujeitar a esterilização apenas um canídeo ou felídeo.

O acto cirúrgico deve ser realizado em Centros de Atendimento Médico-Veterinário (CAMV) autorizados pela Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária e podem participar todos os detentores de animais residentes no concelho, desde que o animal esteja identificado electronicamente e cumpra as exigências legais, incluindo a vacinação, por exemplo.

O valor da comparticipação varia consoante tratar-se de um macho ou de uma fêmea, dentro de cada espécie — 80 euros para cadela e 55 euros para gata, enquanto para os machos o valor é de 45 euros para cão e 25 euros para gato.

No caso de famílias com carências socioeconómicas comprovadas, os valores aumentam, com 120 euros para cadela, 82,5 euros para gata, 67,5 euros para cão e 37,5 euros para gato.

As candidaturas, que devem ser enviadas para geral@cm-cantanhede.pt ou entregues em suporte físico no CRAC, serão avaliadas por ordem de entrada pelo Serviço Veterinário do Município de Cantanhede.

Caso seja aprovada, o detentor do animal deverá agendar a esterilização no CAMV até ao dia 30 de Abril.

Após o procedimento, o veterinário actualizará o boletim sanitário e o registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), mencionando "Financiado pelo Município de Cantanhede".

O requerente deve apresentar a factura-recibo dentro de dez dias úteis após a esterilização e, depois da verificação do registo no SIAC, o pedido de reembolso será aprovado, com pagamento realizado durante o mês de Maio.