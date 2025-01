AfD, nacionalista e influência política em Musk. Quem é a jovem alemã Naomi Seibt?

Elon Musk tem interagido com a alemã de 24 anos no X, reforçando a ideia de que o gigante da tecnologia está interessado na política europeia — principalmente nas alternativas nacionalistas.

Desde Junho de 2024, Elon Musk interagiu com Naomi Seibt mais de 40 vezes no X, maioritariamente sobre a AfD — partido alemão de extrema-direita que vai a eleições a 23 de Fevereiro. Mas quem é a jovem conhecida como "Anti-Greta Thunberg"?

Seibt declarou o seu apoio à AfD em Junho do ano passado. Desde então, tem tido a atenção de Elon Musk. Inicialmente, porque o bilionário a questionou sobre o motivo para o partido de direita radical gerar tantas reacções negativas na Europa.

Mais tarde, segundo Seibt, Musk enviou-lhe uma mensagem privada que demonstrava curiosidade sobre as ideologias do partido. A jovem terá explicado que o partido "era comparável ao movimento nacionalista liberal do século XIX e não às ideologias nazis", avança a Reuters.

Desde então, o apoio do CEO da Tesla ao partido alemão tem sido mais explícito. Em Dezembro de 2024, declarou que "só a AfD pode salvar a Alemanha". Anteriormente já tinha discutido na sua rede social com quem defendia que o governo alemão banisse o partido e apoiou algumas das propostas da Alternativa para a Alemanha, como a dissolução da União Europeia e a oposição à imigração.

Naomi Seibt nasceu a 8 de Agosto de 2000 na Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha. Desde cedo foi exposta a discussões políticas, já que a mãe, advogada, representava vários políticos da AfD. Em entrevistas, admitiu que em 2015 começou a estar presente em eventos políticos com a mãe.

Seibt frequentou o Gymnasium St. Mauritz Bischöfl, uma escola secundária católica, e concluiu os estudos em 2017. Foi ainda quando estudava que escreveu o poema Sometimes I Keep Silent (Às Vezes Fico Calada, em português), publicado no blog Philosophia Perennis de David Berger, onde já demonstrava ideias conservadoras e de extrema-direita, com laivos anti-islâmicos e de defesa do mundo ocidental.

Em 2019, começou a publicar vídeos no YouTube marcadamente políticos. Abordava migrações, feminismo e, principalmente, as alterações climáticas. Começou a apelidar-se "realista climática", mas a internet preferiu "Anti-Greta Thunberg", já que Seibt defendia que havia "alarmismo histérico desnecessário" sobre a crise climática e que o impacto da acção humana nas alterações climáticas não era relevante.

A jovem acabou por ser acolhida pelo Heartland Institute, um think tank norte-americano, conhecido pelo seu cepticismo face às alterações climáticas. Numa conferência em Munique, em Dezembro de 2019, Seibt declarou que "o dióxido de carbono é um gás de efeito estufa menor" e que as projecções sobre o aquecimento global eram falíveis.

O alastrar da pandemia covid-19 alargou-lhe o título de negacionista. A jovem alemã ficou conhecida como uma das principais disseminadoras de desinformação, principalmente no X, onde publicava as suas opiniões sobre a não-confiabilidade dos testes PCR e questionava os benefícios da vacina.

As interacções com Elon Musk projectaram ainda mais o seu perfil do X, onde Naomi já conta com 379 mil seguidores e onde se tem dedicado, principalmente, ao comentário político com o aproximar das eleições alemãs, a 23 de Fevereiro. Musk faz agora parte da equipa governativa de Donald Trump, depois de ter feito um gesto que negou ser uma saudação nazi na tomada de posse do Presidente norte-americano. Nas últimas semanas, declarou o seu apoio ao partido de extrema-direita alemão AfD, bem como à primeira-ministra italiana de extrema-direita, Giorgia Meloni, e ao partido anti-imigração britânico Reform UK.