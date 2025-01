O paradoxo do novo aeroporto de Lisboa: como gozar com a neutralidade carbónica

Como prefácio deste artigo, quero deixar muito claro: o conceito de neutralidade carbónica é fundamentalmente errado e enganador. O que é necessário e urgente é uma redução da emissão de gases com efeito estufa (GEE), assim como de outros tipos de poluição (acidificação dos oceanos, impacto no ciclo do fósforo, etc). No entanto, é o melhor termo que temos para falar sobre sustentabilidade com uma classe política claramente desinteressada. Vamos, então, ao que interessa.

Foi noticiado que a ANA vai avançar com a candidatura oficial para construir o novo aeroporto de Lisboa. Dizem que o aeroporto estará pronto em meados de 2037, data que podemos tomar como uma aproximação suficiente. Em vez de enveredar pelo caminho cliché de prever atrasos na obra, custos imprevistos ou até mesmo corrupção, vou falar de algo, na minha opinião, muito mais sério: o facto de Portugal (e não só este Governo) estar a iniciar a construção de uma grande infra-estrutura que é diametralmente oposta às metas de neutralidade carbónica com que tanto Portugal como a UE decidiram, em linha com o acordo de Paris, um acordo a nível global.

Analisemos os números anunciados. No artigo publicado aqui no PÚBLICO, é dito que a ANA prevê que, logo no primeiro ano de funcionamento, o novo aeroporto sirva 45 milhões (45M) de passageiros. Para comparação, o Aeroporto Humberto Delgado serviu, em 2024, 35M de passageiros — mais 4M do que 2019, o máximo pré-pandemia. Depois disso, estima-se que o novo aeroporto processe 52 milhões de passageiros em 2062. A Comissão Técnica Independente (CTI) tinha previsto, no seu relatório, uma procura de 60-140M de passageiros, em 2050… Não há planos rigorosamente nenhuns de reduzir o número de voos, nem sequer parece que haja uma estratégia para que isso forçosamente acontecer.

Se estimarmos que um aumento no número de passageiros provoca um aumento proporcional no número de quilómetros-passageiro viajados, então, estamos a falar de um aumento de cerca de 28% em ambos os indicadores. Qual é a expectativa dos Governos (serão muitos até 2037) sobre a capacidade da indústria da aviação de aumentar a eficiência? Esperam que consiga reduzir as emissões por passageiro-quilómetro em 28% em 12 anos? Se sim, é bom que saibam que está longe do necessário, já que, ao dia de hoje, a aviação é dos maiores emissores mundiais de GEE — e dos mais desiguais.

Tudo isto seria mau por si só, mas torna-se deprimente depois de observar que, dos documentos ambientais produzidos pela CTI: (1) O Sumário Executivo do Relatório Ambiental contém a palavra "emissões" zero vezes. (2) A Declaração ambiental usa essa palavra uma vez, para mencionar que espera que a indústria da aviação reduza as emissões ao longo do tempo, e a palavra "poluição" surge cerca de 11 vezes, muitas delas para constatar que construir o aeroporto fora do centro "trará vantagens ambientais (relativas ao ruído e à poluição atmosférica) e qualidade urbana à cidade de Lisboa". (3) O Relatório Ambiental admite, na maior das ironias, que o aumento de emissões que o novo aeroporto causará vai contra todas as metas ambientais de Portugal e da UE. Mas é na página 250 que somos confrontados com o ridículo. A CTI mostra que as emissões da aviação têm aumentado todos os anos e usa esses mesmos dados para tentar provar que as emissões vão descer no futuro, porque… vamos começar a usar inteligência artificial. Puro delírio.

Este enorme conflito com as metas de emissões nem é a totalidade do problema. Há algo mais fundamental: o motivo pelo qual estamos a enredar por este caminho. Pensemos. Porquê? Queremos visitar mais países? Queremos receber mais turistas e tornar a nossa economia ainda mais dependente do turismo, com todos os riscos que isso acarreta? Queremos ser um hub de passagem, por onde passarão milhões de pessoas a caminho dos continentes americanos ou do resto da Europa? Todos nós temos de ter uma visão crítica, não só acerca do impacto material do aeroporto, mas também acerca do que ele simboliza: mais consumo, mais poluição, mais barulho, mais e mais e mais. Algum dia será suficiente?

Aquando da consulta pública sobre o novo aeroporto, a Rede para o Decrescimento, da qual sou membro, foi, tanto quanto sei, a única organização que se opôs à sua construção. Parece ser a única voz racional no meio de uma classe política capturada, sem qualquer problema em continuar a afundar a população num buraco ecológico cada vez mais fundo.