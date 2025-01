Se gosta de “malhar” na direita, tem “condições mínimas” para Presidente

1. Entre um Donald Trump fanfarrão e um António José Seguro conciliador e cinzento vai a distância de um mundo, e vale a pena indagar onde ficaria Augusto Santos Silva entre estes dois pontos extremos da forma de fazer política. Olhando para o seu percurso entre a sociologia, os governos e os parlamentos, não sobram dúvidas sobre os pergaminhos democráticos que aproximam o ex-presidente da Assembleia da República de Seguro; mas, esquecendo a substância e olhando para a forma de fazer política, sobram também poucas dúvidas de que Santos Silva estará mais perto do estilo truculento de Trump do que dos modos modorrentos do ex-líder do PS. Hoje, mais do que nunca, discutir o estilo, ou o carisma, dos políticos é importante. Temos de agradecer a Augusto Santos Silva por ter exposto de forma tão cruel o problema.

