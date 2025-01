As contradições internas do trumpismo

Trump tem uma qualidade política: põe os outros, os que com ele deliram e os que o detestam, a acreditar que é omnipotente. É uma qualidade que cai bem num ar do tempo crente em homens fortes e providenciais. De um lado veem-no como um génio, um mestre do xadrez, pleno de estratégia imbatível, jogando com os líderes dos outros países como marionetas. Do outro lado, veem-no como um génio mas do mal, capaz de envenenar irremediavelmente o mundo.

