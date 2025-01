O problema dos moralistas é verem-se poucas vezes ao espelho. Se o fizessem mais vezes, não bateriam com tanta força no peito.

É irresistível olhar para o discurso moralista do Chega, para as suas intenções de “limpar Portugal” e não os cruzar com o episódio ridículo, a atingir o patético, de um deputado que, nas suas viagens semanais dos Açores para o continente, se ocupava a furtar malas da passadeira rolante do aeroporto de Lisboa.