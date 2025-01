De Portugal ao Dubai, um forte aplauso para o lazer

Como relaxar

Há vida para além do trabalho. Ou, pelo menos, deveria. Uma boa forma de escapar ao tão falado burnout pode ser o exercício físico. É sabido que faz bem ao corpo e à mente, ajuda a recarregar baterias e é um dos bons parceiros para essa dança que temos na vida chamada de equilíbrio entre descanso, lazer e produtividade.

Na mesma onda, deixamos as notas de Luís J. Santos sobre o Hotel Britania, uma das jóias de Lisboa que tem mantido a elegância ao longo dos seus 80 anos de história.

Por onde andar

A imagem de um Dubai espampanante é a que mais vem à cabeça quando falamos do emirado. Mas há muito por descobrir para lá dos "caminhos batidos" feitos de arranha-céus e parques temáticos. Inês Chaíça mostra-nos o Dubai típico, sem "delírios de grandeza", e deixa ainda cinco passeios fora das rotas habituais.

Por cá temos os Mão Morta "de olho no fascismo", as Viagens na Minha Terra do fotógrafo Augusto Brázio, o terror de Mário Coelho em Quando Eu Morrer, Vou Fazer Filmes no Inferno! – uma das propostas do Palcos da semana –, e meia-dúzia de actividades para a família.

O que comer

Quando foi a última vez que comeu e se concentrou apenas em comer? A alimentação distraída faz-nos comer mais e saborear menos, assim atestam os estudos, e isso traz toda uma cascata de perturbações e maus caminhos.

Posto isto, e como estamos cá para dar corda às boas experiências, pomos a mesa com arroz de sarrabulho, as muitas cozinhas da Tailândia, a tradição italiana e um jantar de fine dining com sete chefs Michelin, tudo para saborear como deve ser.

O que beber

Habemus The Special One, mas em vinho. O epíteto colado à pele de José Mourinho empresta agora o nome a um tinto do Douro, o primeiro vinho do treinador português, que vai bem com "massas, queijos e uma variedade de pratos de carne".

As sidras da Quinta da Moscadinha e um vinho que vem das ilhas e cheira a pimento padrón, espargos e ervas secas completam a carta.

O que ver

Às salas de cinema chegam O Brutalista, drama histórico de Brady Corbet sobre a reconstituição da América dos anos 1940, e Banzo, filme de Margarida Cardoso centrado no Portugal colonialista do início do século XX, entre outros títulos.

Na televisão sintonizamos a segunda temporada da série Severance e Whiskey on the Rocks, uma minissérie sueca sobre um episódio da Guerra Fria que poderia ter dado origem à Terceira Guerra Mundial.

O que ler

Depois de estar esgotado durante quase duas décadas, volta às livrarias o romance Sem Destino, de Imre Kertész, considerado uma das obras mais relevantes sobre o Holocausto. Na mesma prateleira, encontramos O Terceiro Reich do Sonho, em que Charlotte Beradt transmite os sonhos de pessoas que viveram na Alemanha nazi.

A reedição de Extinção - Uma Derrocada de Thomas Bernhard, as novelas gráficas de Keum Suk Gendry-Kim e um livro que mostra às crianças como as árvores são seres que "respiram, sentem, comunicam e até dançam" são outras das lombadas a consultar.

Para acabar, mais uma boa notícia: as Mini Bibliotecas Pax Julia já foram estreadas em 12 hotéis de Beja. Juntam no mesmo saco a tradição das cestas alentejanas de verga e a literatura da região. Linhas simples que marcam.

Relaxe também por aqui