Quando o luto é motivo de discórdia entre trabalhadores e empresas

A morte de alguém que nos é querido ou de um familiar é um tema delicado e, ao contrário do que se possa imaginar, pode gerar grande conflitualidade laboral, com impactos na vida dos trabalhadores em luto e na dinâmica das empresas.

No centro da questão está uma pergunta que tem gerado interpretações divergentes mesmo nos tribunais: Como é que se contam as faltas por morte de familiar?

A lei (artigo 251.º) estipula que o trabalhador poderá faltar justificadamente ao serviço:

20 dias consecutivos por morte de cônjuge não separado de pessoas e bens, de filho ou enteado, assim como da pessoa que com ele viva em união de facto ou economia comum;

Cinco dias consecutivos por morte de parente ou afim no 1.º grau na linha recta (pai, mãe, sogro, sogra, padrasto, madrasta, nora ou genro), com excepção dos incluídos no ponto anterior;

Dois dias consecutivos por morte de outro parente ou afim na linha recta (avô, avó, neto, neta, bisavô, bisavó, bisneto ou bisneta) do próprio ou do cônjuge, assim como de parente no 2º grau da linha colateral (irmã, irmão, cunhada ou cunhado).

Se o Código do Trabalho (assim como ao Lei Geral dos Trabalhadores em Funções Públicas) é claro quanto ao número de dias concedidos em cada uma das situações, a forma como eles são contados e a interpretação da palavra "consecutivos" tem suscitado dúvidas e debates.

O assunto já foi por diversas vezes analisado pelos tribunais do trabalho e administrativos, pelo Supremo Tribunal de Justiça e a própria Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) tem uma nota técnica sobre o tema.

Alguns defendem que se trata de dias seguidos, incluindo fins-de-semana e feriados. Outros entendem que a lei deve ser interpretada no sentido de se tratar de dias úteis.

Os primeiros apoiam-se no argumento de que a lei fala em dias consecutivos e que eles devem ser contados de forma seguida, mesmo que coincidam com dias de descanso. Até porque, como se lê num processo recente, "o luto do trabalhador e o apoio aos seus familiares não ocorre apenas nos dias de trabalho mas sim em quaisquer dias, designadamente de descanso ou de feriado".

É nesse sentido que vai uma sentença do Supremo Tribunal de Justiça de 2023 que considerou que a expressão "dias consecutivos" prevista num contrato colectivo "deve ser interpretada como sendo dias seguidos, independentemente de serem dias úteis ou dias de trabalho ou dias de descanso", à semelhança do Tribunal da Relação de Lisboa num acórdão mais recente, de Outubro de 2024.

Os segundos consideram que o conceito de falta, previsto na lei, "é a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a actividade durante o período normal de trabalho diário". Nesse sentido, as faltas por morte de familiar devem ser contadas apenas em dias em que o trabalhador está obrigado ao cumprimento do seu período normal de trabalho diário.

"Em regra, não deverão ser contabilizados os dias de descanso complementar ou obrigatório e feriados, aí se incluindo os dias fins-de-semana", como se lê numa sentença proferida recentemente pelo Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa a propósito de um processo que opõe um sindicato à Caixa Geral de Depósitos, indo ao encontro do que tem sido o entendimento do vice-presidente do Conselho Superior de Magistratura, da Provedora de Justiça, da ACT e da Direcção-Geral do Emprego e da Administração Pública.

A não ser assim, refere o tribunal, "pode acontecer que os trabalhadores enlutados por falecimento de parente ou afim [a quem a lei concede até 2 dias de faltas justificadas] verem sonegada essa prerrogativa se se fizer coincidir esses dias com dias em que nunca têm de prestar a sua actividade laboral".

"Aliás, não parece que essa tenha sido a intenção do legislador, antes sim, permitir ao trabalhador enlutado um período em que possa, sem a obrigação de prestar a sua actividade laboral e de cumprimento das suas obrigações laborais, apoiar a sua família e recompor-se da perda sofrida"

Na sua nota técnica, a ACT sublinha que a palavra "consecutivos" não se refere a dias de calendário, mas sim a dias consecutivos de falta ao trabalho. E vai mais longe e considera ainda que o trabalhador pode interromper (ou não iniciar) o gozo das férias em caso de falecimento de familiar, dado que se trata de uma situação que não depende da sua vontade e que impossibilita o seu descanso e recuperação física (conceitos que estão previstos no direito a férias).

Há quem defenda que a questão devia ser esclarecida de forma cabal através da lei. É que seja qual for a interpretação dada à norma, ela tem consequências na vida dos trabalhadores e das empresas.

Por exemplo, um trabalhador que começa a faltar a uma quinta-feira por falecimento do pai (cinco dias de faltas justificadas) e tem como dias de descanso o sábado e o domingo. Se a interpretação for restritiva, poderá faltar nesse dia, sexta-feira, sábado, domingo e segunda, tendo de se apresentar ao trabalho na terça-feira. Se a leitura da norma for no sentido de considerar apenas os dias úteis, este trabalhador só volta ao trabalho na quinta-feira.

Já para as empresas, a interpretação mais abrangente pode trazer desafios, sobretudo nas de pequena dimensão ou em sectores onde a ausência de um trabalhador pode afectar significativamente a actividade.

Até que haja um esclarecimento cabal deste tema, e sabendo que a interpretação varia de empresa para a empresa, é essencial que os trabalhadores se informem junto do departamento de recursos humanos ou procurem aconselhamento jurídico.

Este tema pode levantar outras questões que vão para além do mero cumprimento da lei e ser um desafio para as empresas mais empenhadas no bem-estar dos seus trabalhadores no sentido de investirem em políticas mais abrangentes de apoio emocional e psicológico em caso de perda de familiares.

