Trump ordena deportação imediata de estrangeiros em situação ilegal na fronteira sul

Militares reforçam fronteira com o México. Administração Trump ameaça estados e cidades democratas com consequências legais em caso de recusa de cooperação.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou esta quarta-feira, 22 de Janeiro, um novo decreto a instruir os departamentos de Estado, da Justiça e da Segurança Interna a “tomar todas as medidas necessárias” para “repelir, repatriar e remover imediatamente” cidadãos estrangeiros que entrem nos Estados Unidos de forma irregular através da fronteira com o México.

Simultaneamente, é decretado o encerramento da fronteira a requerentes de asilo.

De acordo com assessora de imprensa da presidência, Karoline Leavitt, o Pentágono encaminhará de imediato 1500 militares para a fronteira sul. Juntam-se aos cerca de 2200 militares já estacionados na região e a milhares de elementos da Guarda Nacional. Segundo a Reuters, que cita fonte governamental, este deverá ser o primeiro de vários reforços que serão anunciados brevemente.

Leavitt disse aos jornalistas na Casa Branca que Trump pretende “enviar uma mensagem muito forte a todo o mundo”, e que o combate à imigração ilegal é “a prioridade número um do povo americano”.

A Casa Branca fundamenta a ordem no dever constitucional de protecção, por parte do Governo federal, dos estados constituintes perante uma “invasão”. Em comunicado, a presidência cita o exemplo do Texas, estado republicano que, segundo a Administração Trump, foi negligenciado pelo anterior Presidente ao enfrentar uma “invasão” de imigrantes em situação ilegal.

Também esta terça-feira, a Guarda Costeira norte-americana anunciou o reforço imediato da sua presença em zonas de trânsito de imigrantes em situação irregular, incluindo ao largo da Florida, onde pretende “travar e prevenir uma migração marítima em massa do Haiti e/ou Cuba”.

Ameaça a estados e cidades democratas

Ao mesmo tempo, a Administração Trump ameaça com consequências legais os estados e cidades norte-americanas que tentarem travar ou boicotar os esforços federais de combate à imigração ilegal. Num memorando, o vice-procurador-geral em exercício, Emil Bove, recorda que “a lei federal proíbe agentes estaduais e locais de resistir, obstruir ou de outra forma incumprir ordens e pedidos legais relacionados com imigração”.

O novo Governo pretende incluir estados e cidades sob liderança democrata, nomeadamente Chicago, numa primeira vaga de rusgas que visam identificar, deter e deportar estrangeiros em cidadão ilegal. Muitas desses locais têm o estatuto não oficial de “cidade-santuário”, onde há uma prática continuada por parte das autoridades locais de não questionar indivíduos acerca da sua situação legal no país e de não colaborar com a administração federal na sua detenção e deportação.

Esta semana, Trump revogou ainda uma orientação da Administração Biden que limitava a um conjunto restrito de circunstâncias qualquer actuação das autoridades migratórias junto a locais como escolas, igrejas ou hospitais.

Trump já tinha anunciado que iria procurar suspender o financiamento federal a estados e cidades não cooperantes. Tentara fazê-lo durante o seu primeiro mandato, mas a medida foi travada na altura por um juiz que determinou que essa competência cabia exclusivamente ao Congresso. Agora, acresce a ameaça de consequências legais para responsáveis estaduais e locais.

Dezoito estados e duas cidades democratas avançaram por seu turno para os tribunais para contestar outro decreto presidencial que reduz o âmbito da concessão automática de nacionalidade norte-americana a crianças nascidas nos Estados Unidos, excluindo aquelas que, ainda que nasçam em solo norte-americano, sejam filhas de pais em situação ilegal ou que estejam no país a título temporário (com visto de turista, por exemplo).

A Administração republicana entende que a medida é necessária para travar o fenómeno dos “bebés-âncora”, através dos quais pais estrangeiros em situação irregular são suspeitos de tentar atalhar a obtenção de vistos e de nacionalidade. No entanto, a Constituição tem sido interpretada sempre no sentido de não impor qualquer condicionalidade à concessão automática de nacionalidade a quem nasce no país. O decreto, argumentam os democratas, é por isso inconstitucional.