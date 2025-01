Tiroteio em escola de Nashville provoca dois mortos, incluindo atirador

Uma aluna foi esta quarta-feira, 22 de Janeiro, morta a tiro e outro aluno ficou ferido num tiroteio no refeitório de uma escola secundária de Nashville, no estado norte-americano do Tennessee. Atirador também morreu, revelou fonte policial.

O atirador de 17 anos, que também era aluno da Escola Secundária de Antioch, terá tirado a própria vida, adiantou o porta-voz da Polícia Metropolitana de Nashville, Don Aaron, em conferência de imprensa. O aluno que ficou ferido no tiroteio sofreu um corte, acrescentou.

Um porta-voz do Centro Médico da Universidade de Vanderbilt referiu à estação televisiva News 2 que outro estudante foi levado para a Vanderbilt Pediatrics para tratamento de um ferimento num olho ocorrido após o tiroteio.

Don Aaron afirmou que estavam dois polícias escolares no edifício quando o tiroteio aconteceu, pouco depois das 11h (17h em Portugal continental). Contudo, não estavam nas imediações do refeitório onde ocorreu o tiroteio e, quando chegaram ao local, o tiroteio tinha terminado. O atirador foi encontrado sem vida.

A escola tem cerca de 2000 alunos e está localizada num bairro de Nashville, capital do estado do Tennessee, no Sul dos Estados Unidos.

As autoridades escolares pediram que os pais não fossem à escola buscar os filhos, mas que se dirigissem a um hospital próximo, para onde os alunos foram transportados de autocarro pela polícia.

A porta-voz do FBI, Elizabeth Clement-Webb, referiu num e-mail que a polícia de Nashville não tinha pedido a ajuda da agência federal na investigação do tiroteio até ao início da tarde desta quarta-feira (hora local).

Os tiroteios nas escolas estão no topo das preocupações em Nashville. Em Março de 2023, três crianças de nove anos e três adultos foram mortos numa escola primária da cidade por uma atiradora de 28 anos, antiga aluna da mesma instituição.

Mesmo num país em que os ferimentos causados por armas de fogo se tornaram a principal causa de morte de crianças e jovens, os governantes têm-se recusado a tomar medidas mais rigorosas para combater a violência armada, invocado a protecção dada pela Constituição norte-americana aos proprietários de armas. Com o regresso de Donald Trump ao poder, eventuais restrições à venda de armas ficam ainda mais distantes.