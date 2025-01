Rara tempestade de Inverno está a levar neve ao México e ao sul dos EUA

Mais de 2000 voos foram cancelados, dez mil outros sofreram atrasos e dois aeroportos de Houston, no Texas, suspenderam as operações de voo.

Uma rara tempestade de Inverno que se abateu sobre o México e o sul dos Estados Unidos levou ao encerramento de auto-estradas, suspensão de voos e ao cancelamento de aulas de milhões de estudantes.

Prevê-se a ocorrência de neve pesada, granizo e chuva gelada, à medida que uma rajada de ar árctico mergulha grande parte do Centro-Oeste e do Leste dos Estados Unidos num frio intenso.

A tempestade provocou os primeiros avisos de nevão para vários condados costeiros perto da fronteira entre o Texas e o Louisiana.

Mais de 2000 voos foram cancelados, com cerca de dez mil outros atrasados e dois aeroportos de Houston, no Texas, suspenderam as operações de voo.

Quase todos os voos foram cancelados no Aeroporto Internacional Louis Armstrong de Nova Orleães, embora as autoridades tenham dito que o aeroporto permaneceria aberto “enquanto as condições forem seguras”.

A maioria das companhias aéreas planeia retomar as operações normais na quarta-feira.

Também no norte do México, onde se registam temperaturas negativas, a tempestade trouxe neve, granizo e chuva gelada, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (SMN).

A agência previu temperaturas mínimas abaixo dos 15 graus negativos em Chihuahua, na Baja California, e menos 10 graus nas zonas montanhosas de Sonora, Coahuila e Nuevo Leon, todos estados que fazem fronteira com os Estados Unidos.

As baixas temperaturas afectaram a capital de Coahuila, Saltillo, e a capital de Nuevo Leon, Monterrey, a maior cidade do norte do México e a segunda mais populosa do país.

A Protecção Civil do estado informou que houve granizo nos municípios de Iturbide, Anahuac, Galeana, General Teran e nas montanhas de Santiago e Chipinque Park em San Pedro Garza Garcia, os dois últimos na área metropolitana de Monterrey.

Devido à presença de gelo, a auto-estrada para Laredo, na altura da encosta de Mamulique, foi encerrada em ambos os sentidos.

Devido às baixas temperaturas, o governador, Samuel Garcia, anunciou na passada sexta-feira que a frequência escolar seria facultativa entre segunda e quarta-feira.

O Ministério da Educação do México registou apenas 10% de presenças nas salas de aula na segunda-feira.

Os avisos de tempestade de Inverno estenderam-se do Texas à Carolina do Norte, prevendo-se que a neve pesada, o granizo e a chuva gelada se desloquem para leste através da região até quarta-feira.

Foi declarado o estado de emergência na noite de segunda-feira em pelo menos uma dúzia de condados de Nova Iorque, uma vez que se prevê a ocorrência de neve intensa em torno do Lago Ontário e do Lago Erie até quarta-feira - com 30 a 60 centímetros - juntamente com temperaturas extremamente baixas.

Antes da tempestade, os governadores da Geórgia, Louisiana, Mississippi e Alabama declararam estado de emergência e muitos sistemas escolares cancelaram as aulas.

“A última vez que vimos neve desta magnitude foi em 1960 e, antes disso, o recorde anterior de queda de neve, que se mantém até hoje, foi em 1895. Pelos padrões modernos, esta vai ser uma tempestade histórica e muito memorável para esta parte do mundo”, o meteorologista Donald Jones.