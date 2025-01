Itália libertou líbio suspeito de crimes de guerra

Um membro da Polícia Judicial líbia alvo de um mandado de detenção do TPI foi preso no domingo após um jogo de futebol, mas foi libertado logo a seguir por uma falha técnica.

Um membro destacado da Polícia Judicial líbia teve uma recepção digna de um herói depois de a Itália o ter libertado surpreendentemente da cadeia, apenas dois dias depois de o deter, cumprindo um mandado do Tribunal Penal Internacional (TPI).

O homem, identificado pelo Ministério da Justiça italiano como Najeem Osema Almasri Habish e designado pelos documentos governamentais líbios como Osama Njeem, enfrenta acusações de crimes de guerra no tribunal de Haia.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou Njeem transportado nos ombros de apoiantes logo após uma aeronave do Governo italiano o ter levado de Turim para o aeroporto de Mitiga, em Tripoli, na terça-feira à noite.

A Polícia Judicial da Líbia divulgou uma mensagem na sua página de Facebook descrevendo Njeem como o director de operações do departamento de segurança judicial e manifestando a sua “gratidão sincera” a todos os envolvidos na sua libertação.

O TPI investiga alegados crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos na Líbia desde a guerra civil de 2011, incluindo contra migrantes.

Os media italianos reportaram que Njeem se preparava para assistir a um jogo de futebol entre a Juventus e o AC Milan, permitindo que fosse apanhado em Turim no domingo.

Foi libertado por causa de uma falha técnica, uma vez que o polícia que o deteve não comunicou de imediato ao Ministério da Justiça, como é requerido, de acordo com uma fonte do Ministério do Interior.

Os membros da oposição pediram explicações ao ministro da Justiça, recordando as promessas da primeira-ministra Giorgia Meloni de apanhar os traficantes de seres humanos ao redor do mundo.

“Quando um traficante, um que o Tribunal Penal Internacional nos diz ser um criminoso perigoso, chega aqui, não o apanham. Enviam-no de volta para casa na Líbia num avião do Estado”, afirmou o ex-primeiro-ministro Matteo Renzi no Parlamento na quarta-feira.

“Sou o único que pensa que vocês perderam a cabeça ou que esta é a imagem de um governo hipócrita e indecente?”, acrescentou.

Nem o Ministério da Justiça nem o tribunal de recurso de Roma, que na terça-feira permitiu a libertação, comentaram o caso. O TPI também pediu ao Governo italiano que sejam prestados esclarecimentos sobre a libertação de Njeem e revelou que não foi consultado durante o processo.

O escritor e jornalista líbio Khalil Elhassi disse que as autoridades italianas devem explicar por que razão libertaram "um criminoso extremamente perigoso" que é "conhecido por participar na tortura de líbios e de migrantes".

O diário Avvenire, que foi o primeiro a noticiar a prisão de Njeem, disse que ele geriu um centro de detenção para migrantes em Tripoli como parte das suas funções na Polícia Judicial, e que estava ligado às poderosas Forças Especiais de Dissuasão.

O Governo de Meloni, tal como outros no passado, tem feito vários acordos com as autoridades líbias para que travem a imigração ilegal no país, de forma que os migrantes irregulares não cheguem ao território italiano.

Num outro caso de alto nível este mês a envolver um estrangeiro, a Itália libertou um empresário iraniano que tinha sido detido ao abrigo de um mandado emitido pelos EUA, numa troca aparente com uma jornalista italiana detida em Teerão.