Depois de “ditador por um dia”, como serão os restantes 1460 dias de Trump na Casa Branca?

No primeiro dia do segundo mandato, o republicano Donald Trump assinou cerca de 200 ordens executivas. Cerca de dez foram assinadas durante o comício-festa que substituiu, na segunda-feira, e por causa de uma vaga de frio, a habitual parada pelas ruas de Washington que se segue à tomada de posse. Numa secretária montada em palco e, mais tarde, já na Sala Oval da Casa Branca, Trump iniciou a vaga de “choque e pavor” que os republicanos anunciavam: uma enxurrada de decisões para limitar a capacidade de reacção da oposição e da sociedade civil. O que podemos esperar do restante mandato?

