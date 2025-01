Chefe de psiquiatria das Forças Armadas da Ucrânia detido por suspeita de corrupção

O chefe de psiquiatria das Forças Armadas ucranianas foi detido sob acusação de enriquecimento ilícito por alegadamente não ter declarado rendimentos de quase um milhão de euros acumulados desde o início da invasão russa.

No comunicado divulgado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) é referido que o indivíduo tinha lugar numa comissão responsável por decidir a aptidão dos recrutas militares.

O homem, cuja identidade não foi oficialmente revelada, tem três apartamentos em Kiev, e outro em Odessa, dois terrenos e vários carros de luxo da marca BMW, e nas buscas os investigadores encontraram 152 mil dólares e 34 mil euros em dinheiro. As propriedades não foram declaradas pelo homem e estavam em nome da mulher, dos filhos e de outras pessoas, segundo o SBU.

A BBC diz que o suspeito poderá ser Oleg Druz, que foi identificado no passado como o chefe de psiquiatria das Forças Armadas. Em 2017, Druz já tinha sido implicado no caso semelhante, por não ter declarado a propriedade de dois carros de alta cilindrada e várias propriedades.

Com a Ucrânia a enfrentar uma enorme escassez de recursos humanos nas suas forças militares para fazer face ao maior poderio russo, o tema do recrutamento é extremamente sensível. Recentemente, os EUA pressionaram as autoridades ucranianas a baixarem para 18 anos a idade do recrutamento militar obrigatório, mas o Presidente Volodymyr Zelensky rejeitou essa possibilidade.

Nos últimos anos, a Ucrânia tem tentado combater a corrupção nas instituições públicas e, desde o início da invasão, já houve alguns escândalos a afectar as Forças Armadas. Há um ano, foi descoberto um esquema de desvio de fundos públicos que envolvia a compra de munições e que pode ter custado mais de 30 mil milhões de euros aos cofres públicos. Em 2023, os chefes de todos os departamentos de recrutamento do país foram demitidos na sequência de vários casos de corrupção que envolviam o processo de selecção de militares.

No ano passado, o Parlamento ucraniano aprovou a abolição das juntas médicas militares depois de se ter descoberto que vários responsáveis eram suspeitos de aceitar subornos a troco de pareceres que isentavam homens do serviço militar.