Ataque em Southport: Starmer promete endurecer controlos para a venda online de facas

O Governo britânico está a preparar legislação para endurecer os requisitos e controlos para a aquisição de facas através da Internet, em resposta à revelação de que Axel Rudakubana, o jovem de 17 anos que matou três crianças em Stockport, em Julho, comprou a arma que usou para levar a cabo o crime através da Amazon, mesmo estando proibido de o faz por ser menor de idade.

Depois de Yvette Cooper, ministra do Interior, ter dito ao Parlamento, na véspera, que é uma “vergonha” que Rudakubana tenha sido capaz “de encomendar facilmente uma faca na Amazon”, apesar da sua idade e de ter sido condenado anteriormente por conduta violenta, Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, escreveu esta quarta-feira um artigo de opinião no jornal The Sun, a prometer medidas.

“Continua a ser chocantemente fácil para os nossos filhos deitarem a mão a facas mortíferas. As lições deste caso não podiam ser mais claras. Quando era criança, o assassino de Southport andava sempre com facas. Mostrou sempre a intenção clara de as usar. E, no entanto, tragicamente, conseguiu encomendar a arma do crime através da Internet, sem quaisquer controlos ou barreiras. Um assassino de dois cliques. Isto não pode continuar assim”, disse Starmer.

“A tecnologia existe para estabelecer controlos de verificação da idade, mesmo para facas de cozinha encomendadas online. Temos agora de a utilizar para proteger os nossos filhos de futuros ataques e eu vou garantir que isso acontece”, assegurou.

De acordo com a BBC, a legislação vai ser apresentada pelo executivo trabalhista na altura na Primavera e pretende obrigar as empresas que vendem produtos online a exigirem dois tipos de identificação a quem quiser comprar facas: um documento de identificação e um vídeo, gravado em directo, em que o comprador prova a idade que tem.

Para produtos exclusivos a maiores de 18 anos, a Amazon, por exemplo, pede ao comprador que indique a sua data de nascimento no acto da aquisição e encomenda online e informa que “será exigida prova da idade e uma assinatura” no momento da entrega do produto.

A empresa norte-americana reagiu a este caso anunciando o lançamento de uma investigação interna, mas sublinhou que “leva muito a sério” as suas “responsabilidades no que respeita à venda de todos os artigos com restrições de idade, incluindo produtos com lâminas”.

As novas restrições que o Governo do Reino Unido vai implementar terão em conta um relatório sobre os crimes com armas brancas que está a ser elaborado pelo comandante Stephen Clayman, do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, e cujas conclusões devem ser anunciadas no final deste mês.

Motins no Verão

Axel Rudakubana, natural de Cardiff (País de Gales), declarou-se culpado na segunda-feira pelo assassínio de três raparigas, incluindo a portuguesa Alice Aguiar, de nove anos, que participavam num encontro de fãs da cantora norte-americana Taylor Swift em Southport, no Norte de Inglaterra, no dia 29 de Julho.

O jovem britânico, que fez, entretanto, 18 anos, também se declarou culpado das outras dez acusações de tentativa de homicídio, bem como da tentativa produção do veneno mortal ricina e da posse de um manual de treino da Al-Qaeda.

Por causa da propagação de notícias falsas e de desinformação nas redes sociais, denunciadas pela polícia, com origem em grupos anti-islão e de extrema-direita, sobre a identidade de Rudakubana – filho de imigrantes ruandeses, mas identificado nesses grupos como um “muçulmano e filho de refugiados” – milhares de pessoas participaram em protestos violentos e em motins em diversas cidades inglesas entre Julho e Agosto.

Os motins incluíram ataques a mesquitas, a hotéis onde estavam alojados refugiados e requerentes de asilo e a estabelecimentos comerciais em cidades como Londres, Liverpool, Manchester, Sunderland, Bristol ou Belfast.