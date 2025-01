Mais de 2400 camiões com ajuda humanitária entraram em Gaza desde domingo

Na terça-feira, terceiro dia de cessar-fogo na Faixa de Gaza, entraram no território palestiniano cerca de 900 camiões com ajuda humanitária, de acordo com as Nações Unidas, que realçam que o processo tem decorrido de forma tranquila.

Ao todo, desde que entrou em vigor o cessar-fogo no domingo, entraram em Gaza mais de 2400 camiões a transportar bens de primeira necessidade. O acordo fechado entre Israel e o Hamas que permitiu a suspensão das hostilidades durante um período inicial de seis semanas inclui a autorização de entrada de pelo menos 600 camiões com ajuda humanitária por dia, entre os quais 50 com carregamentos de combustível.

Os números avançados Gabinete de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU mostram que esta dimensão do acordo de cessar-fogo está a ser cumprida.

A entrada e distribuição de ajuda humanitária tem decorrido com alguns pequenos incidentes de pilhagens, mas “não como dantes”, disse o coordenador de assistência humanitária em Gaza da ONU, Muhannad Hadi.

“Não é crime organizado. Os miúdos saltam para cima de alguns camiões para tentar apanhar caixas com comida, houve algumas outras pessoas a tentar tirar garrafas de água”, explicou Hadi, citado pela Reuters, após uma visita a Gaza.

“Esperamos que dentro de alguns dias isto acabe, assim que as pessoas de Gaza perceberem que teremos ajuda suficiente para todos”, acrescentou.

Entre as prioridades humanitárias em Gaza elencadas pelas Nações Unidas está a assistência alimentar, a abertura de padarias, cuidados de saúde, reabastecimento de hospitais, reparação do sistema de fornecimento de água, reparação de abrigos e reunião de famílias.

No entanto, avisou Hadi, permanecem problemas que não se resolveram com a declaração de cessar-fogo, como o estado da rede de estradas na Faixa de Gaza que dificulta as deslocações no território.

Ofensiva em Jenin

Entretanto, as Forças de Defesa de Israel (IDF) continuam a ofensiva em Jenin, na Cisjordânia, na qual morreram até ao momento nove pessoas, segundo os serviços de saúde palestinianos.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, descreveu a ofensiva como uma “operação militar significativa e em larga escala”, dando a entender que não irá terminar rapidamente. “Estamos a agir sistematicamente e resolutamente contra o eixo iraniano para onde quer que ele estenda os seus braços: em Gaza, Líbano, Síria, Iémen, e na Judeia e Samaria”, afirmou Netanyahu, utilizando a nomenclatura usada em Israel para se referir à Cisjordânia.

O ministro da Defesa, Israel Katz, também afirmou que a “operação decisiva” irá continuar.

Jenin e o enorme campo de refugiados adjacente são zonas altamente sensíveis e são frequentemente alvo de operações militares israelitas. A região é conhecida pela intensa actividade militante e acredita-se que seja refúgio de muitos elementos pertencentes a grupos terroristas como o Hamas ou a Jihad Islâmica.

A nova operação militar em Jenin, apenas dois dias depois do cessar-fogo em Gaza, pode perturbar ainda mais o processo político.

Em Davos, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para o “risco” de Israel poder considerar ter condições para anexar a Cisjordânia, actualmente governada pela Autoridade Palestiniana.

Na terça-feira, Elise Stefanik, a diplomata nomeada por Donald Trump para ser embaixadora dos EUA junto da ONU, disse concordar com a noção de que Israel tem “o direito bíblico” de anexar toda a Cisjordânia, tal como é a ambição dos sectores ultra-nacionalistas que apoiam o Governo de Netanyahu.