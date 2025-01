Mau tempo deixa 250 casas no concelho de Alcácer do Sal sem eletricidade

A E-Redes referiu que já se encontram no local equipas da empresa que “farão a necessária reparação”, acrescentando que, durante este período, o fornecimento de energia será garantido por geradores.

Cerca de 250 casas no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, estavam sem electricidade às 10h00 desta quarta-feira, em consequência do mau tempo que assolou a região, revelou a empresa de distribuição de energia.

Numa resposta à agência Lusa através de correio electrónico, a E-Redes indicou que existe "uma avaria no concelho de Alcácer do Sal originada pela queda de um poste de média tensão", na sequência do mau tempo registado esta madrugada.

"Estão afectados cerca de 250 clientes, que serão muito breve alimentados por recurso a geradores", adiantou a empresa, sem precisar uma hora concreta para a reposição do abastecimento de energia eléctrica.

A E-Redes referiu que já se encontram no local equipas da empresa que "farão a necessária reparação", acrescentando que, durante este período, o fornecimento de energia será garantido por geradores.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) disse à Lusa ter sido registada, esta madrugada, uma situação de vento extremo no troço da Estrada Nacional 253 (EN253) entre Alcácer do Sal e Comporta, numa zona onde não há habitações.

"Registaram-se quedas de árvores e de linhas eléctricas", realçou a mesma fonte, não dispondo de informação sobre pessoas e habitações afectadas pelo mau tempo, realçou.

Também a circulação ferroviária na variante de Alcácer do Sal da Linha do Sul encontra-se suspensa desde as 07h50, devido a um problema na catenária, disse à Lusa fonte da Infra-Estruturas de Portugal (IP).

"A queda de uma árvore devido ao mau tempo danificou a catenária", precisou a mesma fonte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto sob amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada, e ocasionalmente granizo até às 18h00 desta quarta-feira. Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo até às 00h00 de quinta-feira.

Por causa da agitação marítima, os distritos de Lisboa, Faro, Setúbal e Beja sob aviso laranja até às 09h00 de hoje, passando depois a amarelo até às 15h00 desta quarta-feira.

Também o arquipélago da Madeira está com aviso amarelo até às 15h00 de quinta-feira por causa do estado do mar e até às 03h00 de quinta-feira devido à chuva por vezes forte.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.