Harry ganha acção contra The Sun, que admite irregularidades nos jornais de Murdoch

O príncipe Harry chegou a acordo com o grupo de jornais britânico de Rupert Murdoch, nesta quarta-feira, depois de a editora ter admitido pela primeira vez acções ilegais no seu tablóide The Sun.

Numa vitória surpreendente para o filho mais novo do rei Carlos III, o News Group Newspapers (NGN), editora do The Sun e do extinto News of the World, também admitiu ter-se intrometido na vida privada da sua falecida mãe, a princesa Diana.

O advogado de Harry, David Sherborne, afirmou que a editora concordou em pagar ao príncipe uma indemnização substancial, apontando para “uma vitória monumental”. Uma fonte familiarizada com o acordo disse que se trata de uma soma de oito dígitos.

Harry estava a processar a NGN no Tribunal Superior de Londres, acusando os seus jornais de obterem ilegalmente informações privadas sobre ele desde 1996 até 2011.

O julgamento para analisar o caso do duque de Sussex, e um processo semelhante do antigo legislador britânico Tom Watson, deveria ter começado na terça-feira, mas após conversações de última hora, as duas partes chegaram a um acordo, com a NGN a dizer que houve irregularidades no The Sun, algo que negou durante anos.

“A NGN apresenta um pedido de desculpas completo e inequívoco ao duque de Sussex pela grave intromissão do The Sun entre 1996 e 2011 na sua vida privada, incluindo incidentes de actividades ilegais levadas a cabo por investigadores privados que trabalhavam para o The Sun”, afirmou Sherborne.

“A NGN pede ainda desculpa ao duque pelo impacte que teve sobre ele a extensa cobertura e a grave intrusão na sua vida privada, bem como na vida privada de Diana, princesa de Gales, a sua falecida mãe, em particular durante a sua juventude.”

Foto O advogado de Harry, David Sherborne, congratulou-se por aquilo que descreveu como uma “vitória monumental” ANDY RAIN/EPA

Assumir responsabilidades

A NGN pagou centenas de milhões de libras às vítimas de escutas telefónicas e de outras recolhas ilegais de informação por parte do News of the World, e resolveu mais de 1300 processos judiciais envolvendo celebridades, políticos, figuras desportivas conhecidas e pessoas comuns que estavam ligadas a eles ou a grandes eventos. Mas sempre rejeitou quaisquer alegações de que houve irregularidades no jornal The Sun, ou que quaisquer figuras de topo tivessem conhecimento delas ou tentassem encobri-las, como alegava o processo de Harry.

Harry disse que a sua missão era obter a verdade e a responsabilização, depois de outros queixosos terem chegado a acordo para evitar o risco de uma factura legal de vários milhões, que poderia ser imposta mesmo que ganhassem em tribunal. O advogado disse que a razão pela qual não aceitou o acordo foi porque o seu processo não tinha a ver com dinheiro, mas porque queria que os executivos e responsáveis das editoras fossem responsabilizados e admitissem os seus erros.

Para além do processo contra a NGN, Harry está também a processar a Associated Newspapers, editora do Daily Mail, por escutas telefónicas e outras actividades ilegais, juntamente com o cantor Elton John e cinco outras pessoas. Este processo deverá ir a julgamento no início de 2026.