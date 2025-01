Ângelo Rodrigues, já em casa, deixa apelo: “Sejamos mais gentis uns com os outros”

Actor teve alta do hospital há uma semana, onde deu entrada com uma pneumonia por aspiração, resultado, diz num vídeo no Instagram, de uma “mistura infeliz de substâncias psicoactivas”.

O actor Ângelo Rodrigues surgiu num vídeo nas histórias do Instagram (disponível por 24 horas), nesta terça-feira, a dar conta de que está “vivo” e de “bom astral”, confirmando a recuperação de uma pneumonia por aspiração, que levou o artista ao Hospital de S. José, em Lisboa, onde lhe foi induzido o coma para ser ventilado artificialmente.

Em casa há uma semana, Ângelo Rodrigues desabafou ter tido “um grande percalço”, admitindo “uma mistura infeliz de substâncias psicoactivas” e apelando a “mais amor e empatia”.

“Quero deixar apenas aqui um pequeno apelo: todos travamos uma grande luta e nunca sabemos realmente o que está do outro lado. Por isso, mais amor e mais empatia. Sejamos mais gentis uns com os outros”, pediu Ângelo Rodrigues.

A situação é desdramatizada ainda no último episódio do podcast de Salvador Martinha, Ar Livre, com o actor, numa brincadeira, a apresentar-se de maca e a “inteirar-se” do que a imprensa cor-de-rosa escreveu ao longo dos últimos dias. A brincadeira, porém, acaba por se tornar séria, quando Ângelo Rodrigues se refere ao peso da preocupação com a opinião e a validação alheia, mas também às “mentiras” que foram publicadas. “Só li tudo depois. E percebi que juntaram 48 horas em 24. Estive com quatro amigos num dia, e com uma pessoa, num hotel, no outro. Juntaram tudo e foi uma orgia com cinco pessoas. Não foi.”

O actor adiantou que pretende “fazer terapia”, revelando-se arrependido por ter sido motivo de preocupação para a família e amigos. “Preocupei toda a gente, isso é que me custa. A minha mãe e a minha irmã vieram da Tailândia nesse dia. (…) Não queria ter preocupado a minha família e os meus amigos.”

Em 2019, o actor esteve dois meses internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na sequência, segundo avançou então o Correio da Manhã, de uma infecção provocada por injecções de testosterona que o próprio terá administrado por razões estéticas. Ângelo Rodrigues chegou, na altura, a estar em coma e foi referida a possibilidade de ter de amputar uma perna. No entanto, depois de quatro intervenções cirúrgicas, seguidas de tratamento em câmara hiperbárica, acabou por recuperar.

Posteriormente, destacou-se com a realização de dois documentários: A Terra dos Mil Sorrisos, sobre o período em que foi voluntário como professor de teatro, na Ilha de Moçambique, e Não Há Espelhos na Amazónia.