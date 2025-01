6 actividades para a família, da magia do cinema aos Enigmas do Palácio

No cartaz estão o IndieJúnior e sessões de cinema que não têm preço, mas também uma peça sobre Amadeo de Souza-Cardoso, as lições de Dom Quixote e uma visita à Árvore dos Sons.

IndieJúnior Porto

27 de Janeiro a 2 de Fevereiro

A nona edição do IndieJúnior, a manga infanto-juvenil do festival de cinema IndieLisboa, dá continuidade à missão de abrir caminho à imaginação através de pontes construídas com a magia da sétima arte.

Este ano, o programa aponta o foco à celebração da Comunidade abrindo portas à reflexão que junta na mesma mesa temas como migrações, guerras ou os desafios da infância e da juventude, e “visões positivas, alternativas e empáticas que pretendem revelar o espírito da interajuda e do poder do colectivo”, faz saber a organização.

O cartaz passa por sete espaços da cidade do Porto: Batalha Centro de Cinema, Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto, Maus Hábitos, Biblioteca Municipal Almeida Garrett, Coliseu Porto Ageas, Museu Nacional Soares dos Reis e Galeria da Biodiversidade.

A par dos 57 filmes em exibição, há lugar a oficinas, debates, ao encontro sobre Filmes Feitos em Comunidade e aos habituais cineconcerto e Matiné Dançante. Para assistir, há que pagar 5€ por sessão (7€ para o cineconcerto).

Amadeo(s)

24 a 26 de Janeiro

A vida e obra do pintor português Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918) dão o tom à nova criação do Teatro Art'Imagem, que aqui se estreia.

Em jeito de “biografia fragmentada”, contada mais pelos adereços e expressão corporal do que pela linguagem, vai a palco uma leitura cénica das suas pinturas, desenhos e caricaturas, em diálogo com obras emblemáticas do artista modernista, como A Procissão, Cavalo/Salamandra, Os Galgos, O Parto da Viola, D. Quixote, Moinho, A Chalupa ou Menina dos Cravos.

Encenada por José Leitão e interpretada por Daniela Pêgo, Flávio Hamilton e Pedro Carvalho, está em cena no Auditório da Quinta da Caverneira (Maia), sexta, às 21h30, sábado e domingo, às 16h, com bilhetes a 5€. M/6.

Dom Quixote

24 e 25 de Janeiro

“Todos podemos ser Dom Quixote. Basta crer, basta ouvir o que o coração nos diz e acreditar”. É esta a lição a reter na adaptação que a GATEM - Grupo de Animação e Teatro Espelho Mágico faz do clássico da literatura, escrito por Miguel de Cervantes há mais de 400 anos.

Apontada aos mais novos e encenada por Miguel Assis, leva as aventuras do cavaleiro andante ao Fórum Municipal Luísa Todi (Setúbal), sexta, às 21h, e sábado, às 17h, com bilhetes a 7,50€.

Foto Dom Quixote DR

A Árvore dos Sons

25 de Janeiro

Na Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), Carolina Gaspar guia uma visita musical que começa com um objecto-instalação – “será uma caixa ou uma árvore?” – e segue por paisagens sonoras, escuta e exploração vocal para chegar aos sons que rodeiam as árvores da cidade. Para crianças dos 3 aos 6 anos (e famílias), tem sessões marcadas para as 15h e 16h, e bilhetes de 10€ a 14€.

Ir ao Cinema em Família Não Tem Preço

25 e 26 de Janeiro

Em Braga, o centro comercial Nova Arcada renova a parceria com os Cinemas Cineplace que tem como objectivo aproximar os mais novos da sétima arte.

Patrulha Pata: Super Filme abre a cortina do ciclo de cinema infantil que decorre até ao final do ano, sempre no último fim-de-semana de cada mês, às 11h e com entrada gratuita. Aos interessados, basta dirigirem-se ao Balcão de Informações do centro e levantarem os bilhetes, válidos para crianças dos 3 aos 12 e dois acompanhantes adultos, de preferência (e para garantir o lugar), a partir de uma semana e meia antes da data de exibição. O cartaz vai sendo disponibilizado aqui.

Enigmas do Palácio

A partir de 25 de Janeiro

Uma visita com encenação histórica ao Palácio Nacional de Queluz (Sintra). Guiada por figuras de outros tempos e animada com apontamentos culturais da época oitocentista, convoca os participantes a mergulhar na vida da corte de então (“fascinantes curiosidades incluídas”), a escolher o rumo da viagem e a orientar o percurso da descoberta.

Exclusiva para grupos particulares (mais de 12 pessoas), e destinada a famílias com crianças a partir dos 5 anos, tem um custo de 14€ (12,50€ até aos 17 anos). Decorre no último sábado de cada mês, sempre às 10h, e requer marcação aqui.