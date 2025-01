O Dia na Biblioteca: Fim

Arrumo as minhas coisas e saio da Biblioteca Municipal de Oeiras às 20h em ponto. Inicio uma caminhada que me levará cerca de uma hora, dependendo das vezes que vou parar e me distrair.

“Ouço os passos antigos como o movimento do mar. Às vezes viro-me e está lá alguém, outras vezes sou só eu.”

Bob Dylan, Every Grain of Sand

“Ao entardecer, Glauco e Ione saíram para respirar a doce brisa do campo. O feliz par de namorados, acompanhados somente por uma escrava de Ione, tinha ido de carro. (…) Ao chegarem às ruínas, examinaram-nas com esse carinhoso respeito que os vestígios sagrados dos lugares queridos aos nossos avós nos inspiram.”

A leitura deste excerto de Os Últimos Dias de Pompeia, obra de Edward Bulwer Lytton, transporta-me para a infância. O filme inspirado neste livro, estreado em 1959, era transmitido todos os anos na Páscoa ou no Natal — talvez em ambas as épocas, a esta distância já não consigo precisar. Vi-o inúmeras vezes com os meus avós, aconchegados na cama, mergulhados nas histórias. Imergiam em cada cena, diálogo, pormenor, integrando emoções e sentimentos das personagens. Nos olhos dos meus avós, vi raiva, medo, amor e compaixão, entre tantas as outras coisas que os filmes podem transmitir-nos.

Volto a explorar o livro de Edward Bulwer Lytton:

“Sob o véu do crepúsculo, já salpicado de estrelas, o seu profundo amor inundava-lhes o coração. (…) Finalmente, a claridade do raio rasgou o céu.

— Não tens medo? —, murmurou Glauco.

— Ao teu lado, nunca! —, respondeu ela, apaixonadamente.”

Foto João da Silva ao fim do dia na Biblioteca Municipal de Oeiras Carlos Santos/CMO

Arrumo as minhas coisas e saio da Biblioteca Municipal de Oeiras às 20h em ponto. Inicio uma caminhada que me levará cerca de uma hora, dependendo das vezes que vou parar e me distrair a olhar para tudo, para nada e para mim próprio. Uma das melhores coisas de caminhar é o facto de a mente divagar e se perder em fantasias e coisas absurdas, e vasculhar no desordenado baú das recordações. No bolso, levo um caderno com anotações que fiz ao longo do dia na biblioteca.

Na primeira página, há um excerto de Disse-me um adivinho, de Tiziano Terzani: “Outras vezes era como reencontrar num sótão caixas cheias de velhas fotografias esquecidas. Sentia que este abandono era reparador. Darmos tempo a nós mesmos é um remédio simples para os males da alma, mas que ninguém parece permitir-se facilmente. Durante anos imaginara, nos momentos de depressão, pôr sobre a porta do meu gabinete um bilhete a dizer ‘Sai para almoçar’, e prolongar essa ausência por dias ou semanas. Finalmente conseguira. No navio ‘saía para almoçar’ constantemente e tinha todo o tempo para observar um bando de andorinhas que vinha a bordo desde o Mediterrâneo, e que de vez em quando saía para voltear sobre o mar, voltando depois a esconder-se entre os contentores. (…) Tinha tempo para me deixar enternecer com o inesperado aparecimento — quem sabe de onde! — de um solitário passarinho cinzento com o peito amarelo e as asas as riscas pretas, que pousara numa grua muito perto de mim e não parava de me observar”.

Oiço buzinadelas impacientes e apercebo-me de que estou a ler junto a uma passadeira, com um carro parado e o condutor a gesticular para que eu avance. Peço desculpa com um aceno e prossigo pelo passeio, com a inquietante sensação de já ter vivido esta situação, embora saiba que está a acontecer pela primeira vez. Esta impressão de déjà vu é a forma como a nossa mente brinca connosco, mostrando a subjetividade do tempo e das nossas perceções.

O trecho seguinte no meu caderno é da autoria de Jack Kerouac, no livro Pela Estrada Fora: “Assim, na América, quando o sol se põe e eu me sento no velho cais fluvial em ruínas, observando os longos, longos céus sobre Nova Jérsia e sentindo toda a terra crua que rola numa inacreditável protuberância enorme até à Costa Oeste, e toda aquela estrada a andar, todas as pessoas a sonhar na imensidão dela, e no Iowa eu sei que por esta altura as crianças devem estar a chorar na terra onde deixam as crianças chorar, e esta noite as estrelas vão estar apagadas, e não sabes que Deus é o Ursinho Pooh? A estrela da tarde deve estar a cair e a derramar o seu brilho na pradaria, o que acontece mesmo antes da chegada da noite completa que abençoa a terra, escurece todos os rios, cobre os picos e dobra a margem final, e ninguém, ninguém sabe o que vai acontecer a ninguém para além dos trapos abandonados da velhice”.

O tempo vai a passo, mas não descansa, nem dorme. O fim do dia chegou no tempo certo, que é o tempo do tempo, não o meu tempo, nem de ninguém, simplesmente o tempo, contínuo, infinito, ilimitado. Observo todos estes automóveis em filas intermináveis, toda esta gente estrangulada na sua ânsia de avançar para chegar a algum lugar, deslocando-se de carro mais devagar do que eu a pé. Vejo um limoeiro cujos ramos se estendem para fora do muro de um quintal e paro para colher um par de limões. Levo um ao nariz para lhe sentir o aroma, num gesto sem urgência que não expande o tempo — isso não é possível —, mas que o engana e o celebra. “É nos momentos de repouso que sabemos no que estamos a pensar”, filosofou Alain (pseudónimo de Émile-Auguste Chartier, jornalista, ensaísta e filósofo francês) em Propos sur l'esthétique.

Foto É tempo de arrumar e preparar tudo para o dia seguinte João da Silva

Volto a tirar o caderno do bolso. Há um excerto para cada situação: “O homem não se mexe. De tempos a tempos, inspira profundamente e os seus ombros elevam-se imperceptivelmente e voltam a baixar. Poderia tratar-se de um refém, obrigado a permanecer fechado no mesmo espaço há muito tempo. À volta desse homem paira uma atmosfera feita de profunda resignação. Contudo, ele não se encontra preso à cadeira: limita-se a estar ali sentado, respirando sem fazer barulho, de olhos fixos num ponto determinado. Não se pode dizer se está assim imóvel porque assim quer ou por qualquer motivo que escapa à sua vontade. Tem as mãos juntas em cima dos joelhos. Tanto pode ser de dia como de noite. No entanto, graças às lâmpadas fosforescentes do tecto, a divisão encontra-se iluminada como numa tarde de Verão”, fantasiou Haruki Murakami em After Dark / Os Passageiros da Noite.

Ainda parado, volto a cheirar o limão, enquanto penso no tempo feliz, no tempo triste e no tempo que não é nem uma coisa nem outra, e no tempo do tédio, no tempo das dificuldades e no tempo das expectativas e em todos os tempos. Mas sei que o tempo verdadeiro é indiferente a todos os adjetivos que lhe atribuo, porque o tempo que nos rege os dias — o início, o meio e o fim — tudo abarca sem julgamento e corre sem interferência da nossa vontade.

Volto a caminhar e a lembrar-me do tempo dos meus avós, mais concretamente do dia da despedida do meu avô, um dia sem início meio e fim, um dia que nunca terminou, e do qual retive o momento em que a minha avó bordava o choro com um murmúrio de saudade: “Meu parceiro, meu amigo, meu amor.” Gravei as suas palavras e, regressado a casa nesse dia sem fim, mergulhei na coleção Obra Poética de Fernando Pessoa, de António Quadros, que me fora oferecida pelo meu avô, à procura de um poema do qual apenas me recordava um trecho — A morte é a curva na estrada —, que precisava para me situar e entender aquele dia sem fim. Encontrei-o no volume dedicado a Álvaro de Campos:

“A morte é a curva da estrada, / Morrer é só não ser visto. / Se escuto, eu te oiço a passada / Existir como eu existo.

A terra é feita de céu. / A mentira não tem ninho. / Nunca ninguém se perdeu. / Tudo é verdade e caminho.”

Conta-se que Fernando Pessoa, pouco antes de expirar, perguntou em voz alta: “— Amanhã, a estas horas, onde estarei?”

Deixo a pergunta do poeta no elevador, onde seleciono um andar ao acaso, e deito a chave à porta de casa. Entro e digo “olá!” com a consciência de que o tempo deste “olá!” é a única coisa que realmente importa.

