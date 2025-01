Tentar fixar quem é o chato é uma tarefa ingrata. Ele assume todas as formas. É o entediante e o exagerado, o vulgar e o espalhafatoso, o que não se nota e o que se nota de mais.

A palavra “chato” sofre de uma espécie de maleabilidade semântica, uma elasticidade de significados. Tanto serve para nomear o que é sem relevo, sem textura, rente e plano, como para classificar aquilo que perturba, exaspera, insiste e se impõe em excesso. O que é chato? Mais importante ainda: quem é, afinal, o chato? O dicionário sugere que chato é algo ou alguém “que não tem originalidade ou caráter distintivo”. Um ser neutro, apagado, inofensivo na sua irrelevância. Aquela pessoa que se dissolve no cenário, que não provoca. O insípido, o indiferente. E, no entanto, podemos dizer “Ele é muito chato”, e querer significar exatamente o oposto. Porque chato também é aquele que se distingue de mais. O que não se cala, o que insiste, o que nunca larga o pé (pé esse que também pode ser chato).

“É um chato do pior”, dizemos, exasperados com a presença de alguém que ocupa mais espaço do que devia, que se prolonga para lá da paciência alheia. O que repete sempre a mesma história, o que monopoliza conversas e não percebe a hora de parar.

Enquanto adjectivo, “chato” aparece definido como “que aborrece ou incomoda”. Ora, o problema começa aqui, é que entre aborrecer e incomodar vai um oceano. Aquele que aborrece é morno. Fala devagar. Explica o desnecessário. Conta detalhes inúteis. Entra num monólogo sobre seguros de vida no meio de um jantar animado.

O que incomoda é diferente. O chato que incomoda cutuca, insiste, perturba. Fala alto, gesticula, exige atenção. É ruidoso, impositivo. Faz questão de ter razão. Pergunta o que não se pergunta. Tem sempre um conselho não solicitado. Aparece sem avisar. Não percebe distâncias de segurança ou silêncios constrangedores, muito menos quando ele próprio é o constrangimento.

“Ele é muito chato”, dizemos de alguém que não para de mandar mensagens. Mas também exclamamos: “Que chato!” se alguém não nos responde.

Chato, também no dicionário, aparece como sinónimo de “vulgar”. Ora há o chato que é tudo menos vulgar. Alguns são absolutamente únicos na sua capacidade de incomodar.

Dizer que alguém é chato normalmente basta. Porque se há uma coisa em que se está de acordo é que chato é negativo. É o que ninguém quer ser ou ter por perto.

Uma das piores coisas que podemos fazer a alguém é chatear. Vemos isso pela quantidade de mensagens que começam com “desculpa chatear” ou “espero não estar a chatear”. A autoconsciência da chatice está muito presente. Não queremos ser chatos, sob nenhuma forma da palavra. Existem os inseguros, os que a meio de uma conversa, perguntam: “Estou a ser chato, não estou?”

Talvez seja por existirem tantas ramificações de chatos que optámos por simplificar. Chamamos chato sem especificar, porque enumerar os tipos de chatice seria, em si, um ato profundamente… chato.

Ainda assim, é curioso imaginar como seria se déssemos nomes aos diferentes tipos de chato: o cripto-chato, o fitness-chato, o tecno-chato, o spoiler-chato, o health-chato, o cultural-chato, o vinho-chato, o competitivo-chato, o nostálgico-chato, o musical-chato, o aniversariante-chato, o burocrata-chato. E a lista continuaria. Teríamos tantas variações quanto mensagens não lidas enviadas por um chato.

Temos expressões que pouco ajudam a especificar o tipo de chato, como “chato de galochas” ou ainda “chato do...”

Há, claro, os outros chatos, os literais. Os pequenos parasitas que habitam zonas, digamos, chatas. Instalam-se sem convite e são muito incómodos, razão pela qual a palavra provavelmente tenha evoluído sob metonímia para os chatos humanos.

A palavra é tão ampla, o espectro do chato é tão alargado como o coração de uma mãe. Na minha família, “que chatice!” pode servir para tudo. Desde a tragédia da morte de alguém até à perda de um isqueiro.

Ainda assim, o chato é fundamental. Sem ele, o mundo seria feito apenas de pessoas encantadoras, de conversas fascinantes e de encontros agradáveis. O que, sejamos honestos, seria bastante chato.

Os ingleses não têm o equivalente a “chato”. Em vez de terem esta palavra única que nós usamos, fragmentam-na em termos mais específicos: “Pain in the ass”; “boring”; “dull”; “mind-numbing”, “nagging”; “a ahhsle”; a “grind”. Embora nós também tenhamos “irritante” e “aborrecido”, na maior parte das vezes varremos tudo a “chato”.

E talvez haja algo de libertador nisso. Uma palavra única que dá conta de tantas formas de incómodo. Porque, no fundo, o chato é universal.

Chato pode também ser uma pessoa excessivamente obcecada com questões que não importam, como etimologia ou contextos em que se usam determinadas palavras. Pode ser, por exemplo, alguém que decida dedicar o seu tempo a escrever um texto sobre a palavra “chato”.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990