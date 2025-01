No Vale do Tua, um festival de caminhadas da Primavera ao Outono

Agora com nome em português, o Tua Festival de Percursos Pedestres chega à terceira edição: traz um calendário de caminhadas e actividades culturais ao longo do ano nos cinco concelhos do parque.

Fora com o inglês, avante com a língua portuguesa: à terceira edição, sai de cena o Tua Walking Festival para assumir-se por inteiro a matriz portuguesa, chamando-se agora Tua Festival de Percursos Pedestres, um evento que pretende “promover o território” do Parque Natural Regional do Vale do Tua, partindo das caminhadas para dar “visibilidade à natureza, paisagem, cultura, património, gastronomia, tradição e identidade” da região.

Ao longo de cinco fins-de-semana, o festival percorre cada concelho integrado no parque, sempre dividido entre um sábado dedicado a diferentes actividades culturais, “representativas da identidade local”, e um domingo com caminhada e almoço de convívio. O primeiro momento está marcado para 22 e 23 de Março, em Carrazeda de Ansiães. Segue-se Mirandela, a 26 e 27 de Abril; Alijó, a 24 e 25 de Maio; Vila Flor, de 5 a 7 de Setembro; e Murça, a 4 e 5 de Outubro. Todos os programas, assim como as inscrições, já se encontram disponíveis no site.

“O modelo mantém-se, no primeiro dia em cada um dos municípios há actividades culturais, workshops, feiras e festas, há uma aproximação dos participantes no festival com as comunidades locais, e no segundo dia realizamos a caminhada, que é o mote do TFPP”, aponta Domingos Pires, da Portugal NTN, a empresa responsável pela organização do evento, “em estreita colaboração com cada um dos municípios” e acompanhamento e supervisão do parque natural, citado em comunicado.

O objectivo passa por “dinamizar a região em período de época baixa e, assim, combater a sazonalidade do turismo no território”, e incentivar os participantes a “ficar dois ou três dias”, “ajudando os sectores do alojamento e restauração” de cada município. De acordo com a nota de imprensa, a maioria dos participantes é de fora da região, predominantemente do litoral norte do país, com 70% a chegar das zonas do Porto e de Braga.

Para cada fim-de-semana, o limite máximo de inscrições é de 250 pessoas, um número que, por norma, foi atingido com um mês de antecedência nas edições anteriores. No ano passado, dados do Parque Natural Regional do Vale do Tua, participaram 1250, o que significa lotação total.

“Às vezes, até há pessoas que não se conseguem inscrever”, sublinhou António Marques, director do PNRVT, durante a apresentação do festival, citado pela agência Lusa. “A essas pessoas pedimos desculpa e lançamos o desafio de virem noutros momentos e a contactar-nos para programar vindas feitas à medida.”

A inscrição em cada fim-de-semana custa 20€ por adulto e 10€ para menores de 12 anos (para residentes nos municípios integrados no parque natural, os valores descem para 15€ e 7,50€, respectivamente). Os participantes que se inscrevam nos cinco recebem “um brinde especial”.

A inscrição contempla “o enquadramento das actividades, abastecimentos ao longo dos percursos, almoço de domingo, seguro individual e um kit de participação”, com saco, t-shirt técnica, gola, cantil e caneca (um por participante, independentemente de participar noutros fins-de-semana).