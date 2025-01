O que fazer? Quinta é dia de celebrar o Rivoli e passar pela Casa dos Pais

Na agenda estão também as memórias d’A Colónia, o duelo entre Rottweiler vs. Chihuahua, Cantares do Andarilho e notas clássicas.

93.º Aniversário do Rivoli

PORTO Rivoli. De 23/1 a 26/1, a partir das 10h. Grátis

A efeméride assinala-se a 20 de Janeiro mas manda a tradição que as festividades não se limitem ao dia e se abram as portas à cidade e à população. Este ano, o programa eleva as promessas: “viramos a casa do avesso, viajamos ao ponto zero da Humanidade e marchamos sem parar”, assim vêm descritas as intenções.

A estreia nacional de Madrigals pelo encenador Benjamin Abel Meirhaeghe e pela companhia Muziektheater Transparant, The Complete National Anthems of the World de Carlos Azeredo Mesquita, a remontagem de Casio Tone por Sílvia Real & Sérgio Pelágio e um DJ set de Pedro “Batida” Coquenão compõem o programa das festas, que pode ser consultado ao detalhe aqui.

A Colónia

PORTO Teatro Nacional São João. De 23/1 a 26/1. Quinta e sábado, às 19h; sexta, às 21h; domingo, às 16h. M/14. 6€ a 20€

Emoldurada pelas comemorações do cinquentenário do 25 de Abril, esta peça encenada por Marco Martins pretende ser, de acordo com a folha de sala, “uma reflexão mais ampla sobre a história, a memória e a opressão”.

Com documentos e testemunhos na primeira pessoa, tem por base uma reportagem da jornalista Joana Pereira Bastos centrada nas memórias de 18 crianças que, em 1972, foram passar duas semanas numa colónia de férias nas Caldas da Rainha. Filhas de presos políticos, chegaram ali com marcas da ausência dos pais levados pelo Estado Novo e de uma infância clandestina, e com a promessa de uma nova experiência no horizonte: aprender a brincar pela primeira vez em liberdade.

Rottweiler vs. Chihuahua

VIANA DO CASTELO Teatro Municipal Sá de Miranda. De 23/1 a 26/1. Quinta, às 11h; sexta, às 21h; sábado, às 19h; domingo, às 16h. M/14. 5€ a 10€

Com texto de Guillermo Heras, a criação do Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana aponta ao conceito de violência. O que é e quem lhe define os limites (as vítimas ou os agressores?) são as questões em cima da mesa, sempre com “intenções democráticas”. Resta saber se não são “apenas os mesmos cães com outras coleiras”...

Wanderer Songs - Cantares do Andarilho

LISBOA Teatro Tivoli BBVA. Dia 23/1, às 21h. M/6. 10€ a 20€

A 29 de Janeiro de 1983, José Afonso subiu ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, rodeado de amigos. O momento ficou para a história não só pela celebração musical da sua carreira, mas porque este seria um dos seus derradeiros concertos.

Partindo do mesmo alinhamento, o projecto Wanderer Songs - Cantares do Andarilho reinterpreta temas desse espectáculo e do repertório do poeta e cantor à luz do século XXI. Para a ficha técnica contribuem PS Lucas, Patrícia Relvas, Roberto Afonso, Selma Uamusse, Augusto Macedo, Diogo Sousa, Tiago Correia-Paulo (a quem cabe também a direcção musical) e os audiovisuais de Nástio Mosquito e Vic Pereiró.

Alexander Melnikov e Orquestra Gulbenkian

LISBOA Fundação Calouste Gulbenkian. Dias 23/1 e 24/1. Quinta, às 20h; sexta, às 19h. M/6. 20€ a 39€

O pianista russo Alexander Melnikov junta-se à orquestra da casa para interpretar o Concerto para Piano e Orquestra n.º 5 de Ludwig van Beethoven. Nas pautas está também a sinfonia Mathis o Pintor, de Paul Hindemith. A direcção está nas mãos do maestro polaco Paweł Kapuła. No dia 24, o concerto tem transmissão em directo no site da Gulbenkian e na Antena 2.

Casa dos Pais

FARO Teatro das Figuras. Dia 23/1, às 21h30. M/14. 10€

Albano Jerónimo, Luís Araújo e Carla Maciel dão vida à história de três irmãos que voltam a casa dos pais para um funeral e “são forçados a interrogar o ordinário, o banal, o até aqui evidente”, explica A Turma, companhia portuense que estreou a peça em 2023.

Criada e encenada por António Afonso Parra e Luís Araújo, conta com um vídeo realizado por Tiago Guedes para colocar em diálogo “o que o teatro mostra e o cinema esconde”. Uma reflexão a dois tempos, entre o real e o ficcional, que, segundo os autores, parte da ideia de que “mais importante do que a história é a forma como é contada”.