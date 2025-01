O que fazer? Quarta é dia de fado, A Ratoeira e uma Sala Colonial

A Ratoeira

PORTO Coliseu Porto Ageas. Dia 22/1, às 21h. M/12. 22,50€ a 30€

Adaptação portuguesa da peça da grande dama do crime, do policial e do mistério Agatha Christie. Esteve dezenas de anos consecutivos em exibição em Londres, desde a estreia em 1952, e tem amealhado milhares de espectadores nesta encenação de Paulo Sousa Costa.

Tudo se passa num pequeno hotel onde um hóspede é assassinado e todos são suspeitos. Ruy de Carvalho, Sérgio Moura Afonso, Henrique de Carvalho, Sofia de Portugal, Sara Cecília, Luís Pacheco, João Vilas e Elsa Galvão dão vida às personagens.

Wanderer Songs - Cantares do Andarilho

PORTO Casa da Música. Dia 22/1, às 21h30. M/6. 15€ a 20€

A 29 de Janeiro de 1983, José Afonso subiu ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, rodeado de amigos. O momento ficou para a história não só pela celebração musical da sua carreira, mas porque este seria um dos seus derradeiros concertos.

Partindo do mesmo alinhamento, o projecto Wanderer Songs - Cantares do Andarilho reinterpreta temas desse espectáculo e do repertório do poeta e cantor à luz do século XXI. Para a ficha técnica contribuem PS Lucas, Patrícia Relvas, Roberto Afonso, Selma Uamusse, Augusto Macedo, Diogo Sousa, Tiago Correia-Paulo (a quem cabe também a direcção musical) e os audiovisuais de Nástio Mosquito e Vic Pereiró.

Sofia Ramos

LISBOA Centro Cultural de Belém. Dia 22/1, às 20h. M/6. 12€ a 15€

O amor ao fado terá nascido com a oferta, aos seis anos, de um disco de Amália Rodrigues. Ganhou o concurso O Meu Fado da Rádio Sim. Cantou em casas como Povo Lisboa, Clube de Fado ou Fado ao Carmo.

Agora, Sofia Ramos está pronta a mostrar Tudo O Que Não Sei, registo de estreia a solo, editado pelo Museu do Fado em Outubro passado. A acompanhá-la, no disco e em palco, estão Bernardo Couto (guitarra portuguesa), Pedro Saltão (viola de fado) e Francisco Brito (viola baixo).

Tragédia a La Carte

LEIRIA Teatro José Lúcio da Silva. De 22/1 a 26/1. Quarta a sexta, às 21h30; sábado, às 17h e 21h30; domingo, às 15h. M/12. 18,50€ a 21€

Em palco estão César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda. E mais uma dose de Commedia a la Carte, fenómeno do humor de improviso que, a cada temporada, conquista aplausos e garante “o carinho de um público fiel”, salienta a sinopse.

Desta vez, o espectáculo promete ser “uma desgraça”, porque “não há música sem silêncio, como não há comédia sem tragédia”. A moldura sonora está nas mãos dos cúmplices habituais: a banda formada por Guilherme Marinho, Jaume Pradas e Nuno Oliveira.

Não Visitem a Sala Colonial

LAMEGO Museu de Lamego. De 14/12 a 27/4. Todos os dias, das 10h às 12h30 e das 14h às 18h. 3€

Desenvolvida pelo Museu de Lamego e pela Escola Secundária de Latino Coelho, com a colaboração da artista Catarina Simão, a mostra tem por base o arquivo colonial escolar, feito de mapas, publicações, fotografias, espécies vegetais e artefactos africanos. Aqui é proposta “uma auto-reflexão sobre processos de custódia, inventariação e pluralidade na representação da memória colectiva”, descreve a nota de apresentação.

Abrigo de Combatentes

ÉVORA Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida. De 26/10 a 9/3. Terça a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 18h. Grátis

Instalações dinâmicas, esculturas cinéticas, fotografias de performance, desenhos e vídeos. Com narrativas visuais diversas e múltiplos formatos, a exposição acompanha o percurso de Eugenio Ampudia (n.1958) e testemunha as ligações que o artista espanhol estabelece com os espectadores, tornando-os sujeitos activos do processo de comunicação e desafiando-os à reflexão crítica e ao diálogo. Com curadoria de D. André de Quiroga, é apresentada em colaboração com a Mostra Espanha.