Euro NCAP revela os automóveis mais seguros testados em 2024

O Euro NCAP, organismo independente que avalia a segurança dos automóveis comercializados na Europa, voltou a eleger os melhores entre as respectivas classes, depois de, no ano anterior, ter considerado que a lista de modelos testados era demasiado curta para encontrar um “best of”: foram examinados apenas 17 automóveis, contra 41 no ano que acaba de findar.

O mais seguro globalmente foi o Mercedes-Benz Classe E, que, segundo o Euro NCAP, teve “o desempenho mais notável” e “liderou a pontuação geral de segurança dos automóveis testados no ano passado”. Seja qual for a mecânica que lhe dá vida, as credenciais do Classe E apontam sobretudo para um estradista, capaz de proporcionar grandes níveis de conforto em longas viagens, que trouxe várias inovações, uma das quais o assistente de ultrapassagem em auto-estrada associado ao cruise control adaptativo, que deixou de precisar que o condutor accione o pisca para iniciar o processo. Além disso, destacou o organismo, que também premiu o Classe E entre o segmento da Performance, “a protecção de todas as zonas críticas da carroçaria foi boa e o veículo obteve a pontuação máxima”.

Na classe de Carro Familiar Grande, a distinção foi dividida entre o Volkswagen Passat e o Škoda Superb, ambos do Grupo VW e a partilharem toda a base técnica e de segurança. Nestes modelos, o Euro NCAP sublinhou o facto de “as portas e as janelas poderem ser abertas para permitir a fuga dos ocupantes em caso de o veículo submergir”.

Já o melhor entre os grandes SUV (sport utility vehicle) foi o enorme Mazda CX-80, ainda que a vitória, informa o Euro NCAP, tenha sido “apertada” sobre o Audi Q6 e-tron. O Mazda CX-80, que, com uma distância entre eixos de 3,12 metros, tem três filas, que podem ser construídas com seis ou sete lugares, inclui os assistentes de condução que já eram conhecidos do menor CX-60, mas apresenta-os melhorados: é o caso do sistema de travagem de emergência em cidade, que passou a funcionar em cruzamentos quando um carro se aproxima em sentido contrário.

Por fim, o modelo que se distinguiu numa das classes mais concorridas, a dos SUV compactos, foi um chinês. O Zeekr X, um SUV eléctrico de 4,45 metros de comprimento, que não é comercializado para já em Portugal, destacou-se entre o seu segmento por contar com “um airbag central montado no banco do condutor para evitar lesões entre ocupantes”, além de ter demonstrado que “se o automóvel entrasse na água, as portas, se estivessem trancadas, poderiam ser abertas em dois minutos após a perda de energia e que os vidros eléctricos permaneceriam funcionais tempo suficiente para permitir a saída dos ocupantes”. Ainda assim, ressalva-se, outros modelos ficaram muito perto da sua pontuação: casos do Cupra Tavascan, do MG HS, do Toyota C-HR, do Volvo EX30 ou do Xpeng G6.

Segurança made in China

Sobre as marcas chinesas, o Euro NCAP diz que estas “conseguiram outro feito impressionante, com a primeira pick-up eléctrica testada na Europa pelo Euro NCAP: a Maxus eTerron 9, uma pick-up de cinco lugares e quatro portas, obteve uma pontuação elevada em todas as quatro categorias de segurança”.

Nas notas menos positivas, a razão pela qual não houve nenhum Best in Class entre os pequenos familiares, embora alguns conquistassem as cinco estrelas: “os veículos mais pontuados obtiveram uma pontuação de parte da carroçaria negativa nos seus testes de segurança, tornando-os inelegíveis”, revela. Os modelos em causa são Alpine A290, Leapmotor C10, Renault 5, Subaru Crosstrek e Subaru Impreza.

Dos 41 modelos testados, trinta conseguiram as cinco estrelas, ainda que dois dos modelos, o Honda CR-V e o Hyundai Santa Fe, tenham alcançado o resultado máximo apenas com o pacote de segurança adicional; com o equipamento de série, ficaram-se pelas quatro estrelas.

Entre as quatro estrelas, estão utilitários compactos como o Alpine A290, o MG ZS Hybrid e o Renault 5, mas também crossovers, como o Renault Captur, Mitsubishi ASX e Renault Symbioz. Com três estrelas, foram avaliados o Ford Tourneo (quatro estrelas, com pacote de segurança), Dacia Duster, Jeep Avenger e Suzuki Swift.

Para definir o melhor da respectiva classe, explica o Euro NCAP, é efectuado um cálculo da soma ponderada das pontuações nas quatro áreas de avaliação da segurança activa e passiva: ocupante adulto, ocupante criança, peão e assistência à segurança. E, para este ano, o organismo avisa que as circunstâncias vão mudar, com as regras a ficarem ainda mais apertadas.