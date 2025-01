Chef José Andrés demitiu-se ou foi demitido por Donald Trump?

Dias depois de Joe Biden ter condecorado José Andrés com a Medalha Presidencial da Liberdade, num dos últimos actos enquanto presidente dos Estados Unidos, o chef espanhol, conhecido pelo seu activismo pelos direitos humanos, foi despedido do cargo como conselheiro para o Desporto, Exercício e Nutrição por Donald Trump, poucas horas após assumir a presidência do país. “O nosso primeiro dia na Casa Branca ainda não terminou”, declarava o 47.º Presidente dos Estados Unidos numa publicação na rede social Truth Social, já depois da meia-noite do seu primeiro dia de regresso ao cargo.

No “processo de identificação e remoção de mais de mil nomeados presidenciais do governo anterior” que “não estão alinhados” com a visão de “tornar a América grande outra vez”, a mensagem de Trump dizia servir de “carta oficial de demissão” para quatro pessoas identificadas na publicação, incluindo o chef asturiano, que também tem nacionalidade norte-americana. “ESTÃO DESPEDIDOS!”, sublinhava em maiúsculas a missiva na rede social, publicada na madrugada de terça-feira, numa referência à frase que Trump tornou famosa no seu programa de televisão O Aprendiz (The Apprentice, no original).

Horas depois, José Andrés dava a sua versão dos factos na rede social X: “Apresentei a minha demissão na semana passada, o meu mandato de dois anos já tinha terminado.” O chef, de 55 anos, declarava ainda ter sido uma honra ser co-presidente do Conselho Presidencial de Desporto, Aptidão Física e Nutrição, durante a administração democrata. “Os meus colegas do conselho, voluntários não remunerados como eu, eram pessoas talentosas e trabalhadoras que me inspiravam todos os dias”, lê-se na publicação, que deixa ainda um recado a Trump. “Que Deus lhe dê sabedoria, senhor Presidente, para deixar de lado a política e os insultos e, em vez disso, apoiar as pessoas comuns que trabalham para unir os Estados Unidos”, deseja.

Foi em Março de 2022 que José Andrés fora nomeado para o cargo, co-presidindo o órgão consultivo encarregue de promover a actividade física e a alimentação saudável. Na altura, o anúncio da administração de Joe Biden descrevia-o como um “chef inovador reconhecido internacionalmente”, um “pioneiro” na introdução das tapas espanholas nos Estados Unidos, reconhecido ainda pela sua cozinha de vanguarda, e “incansável defensor da reforma da imigração” para regularizar milhões de pessoas.

O chef é também fundador da World Central Kitchen, uma organização não-governamental de abastecimento de alimentos a populações ou comunidades em situações de crise humanitária em todo o mundo. A iniciativa nasceu em 2010 após o terramoto que atingiu o Haiti, expandindo depois o apoio a refugiados, pessoas em países em conflito ou em zonas atingidas por catástrofes, como os incêndios em Los Angeles ou as cheias em Valência. Em Abril passado, sete funcionários da organização sem fins lucrativos foram mortos num ataque aéreo de Israel na Faixa de Gaza.

José Andrés chegou aos Estados Unidos há mais de 25 anos e tornou-se um conhecido empresário do sector da restauração e hotelaria. Em 2015, em reacção a declarações racistas contra o povo mexicano feitas por Donald Trump, então no primeiro mandato à frente da Casa Branca, José Andrés cancelou os planos para abrir um restaurante num hotel de Trump em Washington, e o caso chegou a ir a tribunal. Foi resolvido dois anos depois, num acordo cujos termos nunca foram revelados publicamente. Em 2022, Andrés abriu mesmo um restaurante naquela unidade hoteleira, então já nas mãos de outros proprietários.