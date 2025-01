Dos veículos eléctricos às renováveis, Trump bloqueia 280 mil milhões de financiamento público

As ameaças de Donald Trump em relação aos projectos de energias limpas já se começaram a materializar. Entre as diversas ordens executivas assinadas assim que chegou ao poder, o novo ocupante da Casa Branca aprovou uma que tem implicação directa sobre o desenvolvimento de novos projectos de energia eólica no mar ou em terra e outra que suspende quaisquer empréstimos a conceder a projectos de infra-estruturas verdes, visando em particular os apoios aos veículos eléctricos e fabricantes de baterias.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt