Tribunal de Contas denuncia falhas nos relatórios de sustentabilidade da Segurança Social

O relatório de sustentabilidade da Segurança Social que acompanha os Orçamentos do Estado (OE) “não projecta de forma adequada” as receitas e as despesas, tem “falta de fiabilidade e transparência” quanto aos pressupostos e à metodologia, o que dificulta uma análise comparativa, e “não é completo e abrangente”, porque deixa de fora o regime de protecção social da função pública. Estes são alguns dos problemas detectados pela auditoria do Tribunal de Contas (TdC) aos relatórios de 2017 a 2023, recomendando ao Governo que passe a fazer uma análise conjunta às contas do regime geral da Segurança Social e do regime de protecção social convergente da função pública e que divulgue os pressupostos assumidos nas projecções, assim como as alterações introduzidas.

