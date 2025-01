Lei dos solos: Governo disponível para rever conceito de “valor moderado” na habitação

Ministro da Habitação justifica a criação do “valor moderado”, que permite a venda de casas a valores acima do mercado, com a necessidade de atrair promotores privados.

O Governo está disponível para rever o "valor moderado" de habitação, conceito que foi introduzido no decreto-lei que veio alterar o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) e que tem sido alvo de críticas por parte de vários especialistas, que consideram que este poderá abrir a porta à especulação imobiliária, por permitir a venda de casas acima dos valores de mercado. Quem o diz é Miguel Pinto Luz, ministro das Infra-estruturas e da Habitação, que justificou a criação deste conceito de "valor moderado" com a necessidade de atrair promotores privados para a construção de habitação nos solos rústicos que venham a ser reconvertidos para urbanos.

Miguel Pinto Luz está a ser ouvido, nesta quarta-feira, na comissão parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação, na sequência de um requerimento para que seja feita a apreciação parlamentar do decreto-lei que alterou o RJIGT, publicado no passado dia 30 de Dezembro.

Este diploma veio facilitar a reconversão de solos rústicos em urbanos, com finalidade habitacional. Mas a versão final do decreto é muito diferente do seu espírito inicial: a título de exemplo, o conceito de "arrendamento acessível", que chegou a constar de uma versão inicial, foi eliminado do decreto-lei que acabou por ser publicado, assim como o conceito de "habitação a custos controlados"; e foi criado um novo conceito, o de "valor moderado", que virá abrir a porta à venda de casas a preços acima dos valores de mercado.

Num contexto em que o diploma tem sido alvo de críticas por parte de centenas de especialistas dos sectores da habitação, arquitectura, urbanismo, ambiente ou engenharia, o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento para a apreciação parlamentar deste decreto.

No âmbito desta apreciação parlamentar, que decorrerá na sexta-feira, poderão ser apresentadas propostas de alteração ao diploma em causa. O Partido Socialista (PS) já adiantou que irá apresentar propostas, nomeadamente para alterar a definição de limites para os preços da habitação.

Debate "tem de ser feito"

E o Governo, diz agora Miguel Pinto Luz, está aberto a alterar esses limites. "Estamos disponíveis. Esse é um debate que tem de ser feito. E estamos disponíveis, inclusive, para olhar para os conceitos. Criámos o valor moderado porque percebemos, em diálogo com todos os sectores, que, com a habitação a custos controlados, não tínhamos margem suficiente para convidar privados. O investimento público pode ser, precisamente, o reequilíbrio de que precisamos", disse, justificando a necessidade de criar uma lei atractiva para proprietários privados com o facto de que não existem terrenos públicos suficientes para construir mais habitação.

De acordo a nova legislação, será considerada habitação de valor moderado "aquela em que o preço por metro quadrado de área bruta privativa não exceda o valor da mediana de preço de venda por metro quadrado de habitação para o território nacional ou, se superior, 125% do valor da mediana de preço de venda por metro quadrado de habitação para o concelho da localização do imóvel, até ao máximo de 225% do valor da mediana nacional".

Na prática, isto significa que o "valor moderado" permitirá vender casas com preços 25% acima do valor mediano por metro quadrado registado em cada município, desde que o valor que resulte desse aumento não seja superior a 225% da mediana nacional (ou seja, um pouco mais do que o dobro do valor nacional). De acordo com os cálculos feitos pelo PÚBLICO, este conceito levará a que seja possível vender casas acima dos preços de mercado em 95% dos municípios existentes em Portugal.

O Governo tem insistido, contudo, na tese de que esta é uma lei "anti-especulativa", que contribuirá para reduzir os preços da habitação, por via do aumento da oferta. "Estamos convictos – e, se não estivéssemos, não tínhamos publicado a lei – de que a lei vai ter repercussão positiva sobre os preços", afirmou Miguel Pinto Luz na audição desta quarta-feira.

Ainda na terça-feira, o ministro-Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, também ouvido no Parlamento no âmbito desta apreciação parlamentar, também insistiu na ideia de que esta lei contribuirá para reduzir os preços da habitação "em 20%", sem explicar como chega a esse valor. Miguel Pinto Luz também aproveitou a audição desta quarta-feira para repetir o número sem detalhar os cálculos. "Podem trazer os estudos todos que quiserem. Com base nos nossos, aqueles que trouxemos aqui, entendemos que a lei vai fazer descer em 20%, em média, o preço da habitação", declarou o ministro, sem apresentar quaisquer estudos.

Quanto aos alertas que têm sido deixados por especialistas ligados a várias áreas – incluindo aqueles que foram incluídos em dois pareceres pedidos pelo Governo, onde constam recomendações ignoradas na versão final da lei – o ministro disse apenas: "O Governo não ignorou os pareceres. Ouvimos essas entidades e temos uma opinião diferente. Governar é isso".

Questionado sobre se o executivo se baseou em estudos para justificar as decisões tomadas no âmbito desta lei, Miguel Pinto Luz também foi claro. "Em que estudo se baseou? Não há estudos, é uma evidência: não há casas".

Importa ressalvar que, em Portugal, existem casas mais do que suficientes para dar resposta às necessidades habitacionais imediatas. De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE), recolhidos em conjunto com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), seriam precisas quase 137 mil casas para dar resposta a todas as situações de sobrelotação ou de famílias a viver em situações habitacionais indignas, como barracas ou outros alojamentos improvisados. Só contando com aqueles que estão em bom estado de conservação e imediatamente disponíveis para utilização, há cerca de 154 mil alojamentos vagos classificados como "imediatamente disponíveis para utilização".