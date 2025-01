Auditoria do FC Porto: os clubes existem para ser roubados

As recentes revelações da auditoria encomendada pelo presidente do FC Porto aos dez anos anteriores ao seu mandato surpreendem dois tipos de pessoas: as que julgavam já não possuir o mais ínfimo vestígio de ingenuidade em matéria de futebol profissional (eu próprio), e as que parecem ter acompanhado o jogo durante décadas sem sequer arranhar o hímen da candura. A sério que o mais extraordinário no documento são as comissões de transferências acima dos “referenciais FIFA”? Não tivemos já esta conversa quando o Benfica divulgou a sua própria auditoria aos mandatos de Luís Filipe Vieira (71% dos contratos e 44% das transferências acima das comissões de referência)?

