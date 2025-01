A segunda missão de Rui Borges: devolver o Sporting à Champions

“Leões” jogam em Leipzig na penúltima jornada da Liga dos Campeões, com o objectivo regressar às vitórias depois dos dois desaires com João Pereira.

Há não muito tempo (mas parece uma eternidade), o Sporting chegou a ser a segunda melhor equipa da Liga dos Campeões nesta edição de estreia do novo formato. Invencível nos quatro primeiros jogos (três vitórias e um empate), dez pontos em 12 possíveis e uma noite memorável em Alvalade (triunfo por 4-1 sobre o Man. City). Isto foi com Ruben Amorim. Depois, veio João Pereira e essa carreira de sonho tornou-se um pesadelo (derrotas com o Arsenal e em Bruges). Agora é a vez de Rui Borges pegar na equipa na Champions e devolver alguma vitalidade ao Sporting europeu.

Nesta quarta-feira (17h45, SportTV5), os “leões” estarão em território da antiga RDA para defrontar o RB Leipzig, quinto classificado da Bundesliga e uma das três equipas com zero pontos desta Champions (Young Boys e Slovan Bratislava são as outras). Se a formação germânica já está fora de combate no que ao apuramento diz respeito, os “leões” andam pelo meio da tabela, no 17.º lugar, e uma vitória poderá bem garantir um lugar no “play-off” e manter vivas as esperanças de qualificação directa para os “oitavos” — na última jornada, o Sporting recebe o Bolonha.

Para Rui Borges, andar pela Europa não é novidade nenhuma. A participação na Liga Conferência foi, aliás, o ponto alto da meia época que passou enquanto treinador do Vitória SC. Seis triunfos em seis jogos na fase de qualificação a que se seguiram quatro vitórias e dois empates na fase de grupos — a formação vimaranense terminou em segundo e com lugar garantido nos oitavos. Claro que a Champions é bem diferente da Liga Conferência, e, como o próprio Rui Borges disse, “há um ano estava no sofá a olhar para os jogos”.

E o pior já passou para o Sporting? Rui Borges diz que existiu um período nebuloso e que foi curto, mas que os “leões” não deixaram nada para trás. “Acredito que tenha havido [tormentas] num período curto porque a equipa sabia o que significa o Ruben, mas há momentos. Jamais deixaram de ser Sporting ou de estar em todas as frentes. Não olho para isso dessa forma”, assinalou.

Este será o sexto jogo do ex-técnico do Vitória SC pelos “leões” em menos de um mês (e até ao final de Janeiro terá mais dois, Nacional e Bolonha). A enfermaria vai ficando menos carregada, mas o calendário sobrepovoado tem o seu preço: “Há jogadores com mais fadiga, mas tenho a certeza que vão dar resposta, independentemente de quem jogar. A malta que entra também tem dado sinal que está aqui para ajudar. O Viktor foi um bom exemplo. Jogou dez minutos [em Vila do Conde] e entrou com uma vontade enorme e ainda fez golo.”

Zero pontos

A equipa patrocinada pela Red Bull é um surpreendente último classificado na Champions, com uns surpreendentes zero pontos, mas, dessas seis derrotas, cinco foram pela margem mínima e, em três, esteve a ganhar até perto do fim. Mas esses maus finais na Champions também têm acontecido na Bundesliga — o exemplo mais recente aconteceu na última jornada, em que uma vantagem por 0-3 frente ao Bochum acabou num empate (3-3).

Mesmo já sem poder fazer o que quer que seja nesta Liga dos Campeões, o técnico Marco Rose, que já defrontou os “leões” quando estava no banco do Borussia Dortmund em 2021, quer recuperar a dignidade no último jogo europeu que terá em casa, nesta época.

“Queremos vencer jogos, jogar bem e ganhar confiança. Estamos a jogar contra uma equipa muito boa, mas queremos vencer, mesmo que eles tenham mais dez pontos que nós”, garantiu o germânico, que deixou múltiplos elogios a Gyökeres, avançado sueco dos “leões” que já leva 33 golos em 31 jogos nesta temporada: “A sua qualidade é fácil de ver. Marca golos de todos os lugares, golos bonitos e finalizações incomuns.”