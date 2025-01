Portugal empata com Suécia e fica mais perto dos “quartos” no Mundial de andebol

Portugal empatou (37-37) esta quarta-feira com a Suécia na primeira jornada do Grupo III da ronda principal do Mundial de andebol, mostrando na Unity Arena, em Oslo, na Noruega, estar ao nível do vice-campeão de 2021 e 4.º classificado em 2023.

A selecção nacional deu mais uma prova depois do desempenho imaculado na competição e dos triunfos frente a EUA, Brasil e Noruega na primeira fase, estando a um pequeno passo dos quartos-de-final e na liderança do grupo, com cinco pontos. A próxima partida dos portugueses no Mundial será contra a Espanha, na sexta-feira, às 17h.

Portugal entrou muito focado e eficaz, surpreendendo a Suécia, que precisou de quase cinco minutos, um livre de sete metros e da exclusão de Iturriza para se recompor e nivelar o marcador.

Os portugueses beneficiaram de três transições para marcar a diferença e sustentar uma vantagem de dois golos, que os suecos só conseguiram anular quando o adversário estava em inferioridade numérica.

A Suécia voltaria a equilibrar numa altura em que Palicka ganhou maior protagonismo, impedindo golos quase certos. Capdeville também se mostrou, mas os quatro vezes campeões do mundo conseguiriam mesmo passar para a frente a meio do primeiro tempo.

Paulo Pereira parou de imediato o jogo e Portugal fez um decente controlo de estragos, mantendo a alternância no marcador, embora um par de erros e de remates de João Gomes aos postes tenham colocado a selecção nórdica no comando, com dois golos de vantagem.

Portugal poderia ter recuperado a liderança, mas não conseguiu dar sequência a duas excelentes intervenções de Capdeville, nem transformar uma intercepção que Iturriza não soube aproveitar, pelo que o intervalo chegou com o marcador a registar uma igualdade a 18 golos.

A segunda parte começou de forma alucinante, com o marcador a avançar rapidamente para os 23-22 em apenas cinco minutos. Apesar dessa vertigem e de alguns espaços bem aproveitados pela Suécia, Portugal dispôs de uma conjuntura favorável para reassumir o comando quando Lagergren foi excluído e Areias converteu um livre de sete metros.

Com Iturriza e Luís Frade a destacarem-se, Portugal voltou mesmo a liderar o marcador (24-25) a 20 minutos do final. A exclusão de Francisco Costa promoveu nova igualdade no marcador num jogo que continuava totalmente aberto à entrada dos últimos 15 minutos.

Mas a expulsão de Eric Johansson deixou a Suécia em apuros e obrigada a correr riscos... bem geridos, com o adversário de Portugal a conseguir, inclusive, igualar a 31 golos com pouco mais de 11 minutos para decidir o vencedor.

A exclusão de Francisco Costa inverteu os papéis e Portugal perdeu de novo a vantagem, com a Suécia a sorrir (32-31). Mas a incerteza continuaria até final, com os dois últimos minutos e decidirem tudo depois de mais uma igualdade a 36 golos.

Os últimos 40 segundos foram dramáticos, com Portugal a chegar ao 37-37 e a suportar o último assalto dos suecos.