Liverpool avança implacável para os “oitavos” da Champions

O Liverpool averbou esta terça-feira, em Anfield, o sétimo triunfo em sete encontros na fase de liga da Champions, batendo o Lille por 2-1, com Salah a superar a barreira dos 50 golos na prova.

Assim, os “reds” foram os primeiros a carimbarem a passagem aos oitavos-de-final, com quase inalcançáveis 21 pontos. Marca que deve chegar para garantir o primeiro lugar na viagem a Eindhoven, na última ronda.

O Lille conseguiu a proeza de ter marcado o primeiro golo nas redes inglesas nos últimos seis jogos da Champions. Mas, com a expulsão de Mandi (59’), era difícil escapar ao cadafalso, destino confirmado por Elliot, 5 minutos depois de os franceses terem igualado por Jonathan David (62’).

Com metade dos resultados da sétima jornada por apurar, continua intensa a luta pelos lugares de qualificação directa, havendo, ainda, enormes dúvidas sobre quem chegará ao play-off.

A Juventus marcou passo com o nulo ante o Club Brugge, podendo ser ultrapassada pelo AC Milan e Sporting esta quarta-feira.

Mais folgada, a Atalanta goleou e eliminou o Sturm Graz (5-0), atingindo os 14 pontos e a continuidade na Champions, assegurando, na pior das hipóteses, o play-off, embora tenha o apuramento directo no horizonte, apesar da deslocação a Barcelona, equipa que ontem renasceu na Luz.

Os italianos, vencedores da Liga Europa em 2023-24, cilindraram os austríacos, tendo visto três golos invalidados. Ainda antes da ronda da noite, o Mónaco bateu (1-0) o Aston Villa, estando em posição privilegiada para, com 13 pontos (tal como os ingleses e mais cinco equipas), seguir em frente.

Reviravolta em Madrid

A este rol escapou o Atlético de Madrid. Reduzidos a dez desde os 25 minutos, os espanhóis resistiram ao Bayer Leverkusen e ao golo (45+1’) de Hincapié (expulso aos 76’). Julián Álvarez empatou (52’) antes de bisar (90’), catapultando os “colchoneros” para o terceiro lugar provisório, estando muito perto de conseguir o acesso directo aos “oitavos”.

Eliminados estão Estrela Vermelha e Sturm Graz, que se juntam a Young Boys, Slovan e Leipzig, com o Bolonha à espera de um milagre após reviravolta ante o Borussia Dortmund (2-1) com dois golos no intervalo de um minuto.