FC Porto chega a acordo com treinador Martín Anselmi até 2027

Treinador argentino terá de desvincular-se ainda do Cruz Azul, do México.

O argentino Martín Anselmi, treinador de 39 anos, é, de acordo com notícia do diário desportivo Record, o eleito para substituir Vítor Bruno no comando técnico do FC Porto.

Anselmi, actualmente ao serviço dos mexicanos do Cruz Azul, terá, inclusive, chegado a acordo com o emblema portuense para um vínculo válido até 2027.

O desejo de Anselmi mudar-se para o FC Porto poderá ser um trunfo nas negociações com o Cruz Azul. O argentino tem contrato com o emblema mexicano precisamente até 2027, existindo uma cláusula de rescisão que 2,8 milhões de euros.