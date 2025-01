Ben Shelton continua a sorrir, apesar dos recados, no Open da Austrália

Com Carlos Alcaraz já eliminado, há outro sorriso a brilhar no Open da Austrália. Ben Shelton está de regresso a uma meia-final de um torneio do Grand Slam, repetindo a presença nesta fase do US Open de 2023.

Na primeira visita à Rod Laver Arena, o tenista de 22 anos não estranhou o ambiente e manteve-se invicto na secção do quadro masculino onde, no início do torneio, figuravam Taylor Fritz, Daniil Medvedev e Andrey Rublev. E sempre a sorrir, a confirmar que está a fazer o que mais gosta.

“Não tenho a certeza se era isto que eu esperava quando a minha carreira começou. Sinceramente, quando era criança, depois de deixar de jogar futebol, sempre fui um pouco pesado, não gordo, mas simplesmente pesado, carregava muito peso e sempre tive dificuldades físicas. Chegava ao final dos encontros e sentia cãibras ou cansaço e já não tinha energia, demorei a lidar com a fisicalidade de cinco sets”, explicou Shelton, 20.º no ranking mundial.

Dois anos depois de chegar aos quartos-de-final do Open da Austrália, na sua estreia em majors fora dos EUA, Shelton reapareceu entre os oito últimos candidatos com maior maturidade, crucial para superar Lorenzo Sonego (55.º), que se estreou nesta fase de um major. O italiano nascido em Turim há 29 anos até somou mais winners (63 contra 54) e ganhou 67 pontos nas 90 subidas à rede – incluindo um vólei em mergulho, imprimindo tanto efeito na bola que esta regressou para o seu lado da rede após o ressalto – mas foi Shelton a sair vencedor, por 6-4, 7-5, 4-6 e 7-6 (7/4), em quase quatro horas de jogo.

“Antes, sentia que tudo tinha de ser perfeito, fazer muitos winners, servir muito bem. Ultimamente, principalmente aqui, nem tudo tem sido perfeito. Tive um bom dia de serviço em cinco encontros. Tive de compensar tudo o resto no meu jogo, acho que estou a responder ao serviço melhor agora do que no passado, estou a ganhar de maneiras diferentes”, confirmou o filho do antigo tenista profissional, Bryan Shelton (55.º em 1992) que, aos 10 anos, preferia o basebol e o futebol americano ao ténis.

Antes de terminar a conferência de imprensa, Shelton mostrou igualmente a sua maturidade como pessoa e revelou ter ficado chocado com a forma como os jogadores são entrevistados no court. “Não acho que o tipo que gozou com o Novak tenha sido apenas um evento isolado. Notei isso noutros, como com o Learner Tien quando derrotou Medvedev, em que achei um pouco embaraçoso e desrespeitoso. Alguns comentários que também me foram feitos em entrevistas pós-jogo, como ‘o Monfils já tem idade para ser teu pai; talvez seja o seu pai’ ou hoje no court ‘Ben, como te sentes sabendo que não importa contra quem jogas no próximo encontro, ninguém vai torcer por ti?’ Quer dizer, pode ser verdade, mas não acho que o comentário seja respeitoso vindo de alguém que nunca conheci antes na vida. Sinto que tem havido muita negatividade e que é algo que tem de mudar”, avisou Shelton.

Nas meias-finais, o jovem norte-americano terá pela frente outro italiano, este bem mais conceituado. Jannik Sinner mostrou estar recuperado dos problemas físicos da ronda anterior e acabou com as esperanças do título ficar em casa, ao bater o australiano Alex de Minaur (8.º), em menos de duas horas, por 6-3, 6-2 e 6-1. “Em dias como estes, quando se faz o break cedo em cada set, é um pouco mais fácil”, resumiu o líder do ranking.

Mais impressionante em Melbourne tem sido Iga Swiatek. A polaca chega pela segunda vez às meias-finais do Open australiano com somente 14 jogos cedidos em cinco rondas disputadas – melhor, na Era Open, só Maria Sharapova (nove jogos), Monica Seles (12) e Steffi Graf (13). Contudo, os parciais de 6-1, 6-2, em hora e meia, com que eliminou Emma Navarro (8.ª) são enganadores. Este foi o mais longo encontro de Swiatek no torneio e aquele em que cometeu mais erros (20), mas foi o quarto consecutivo em que não sofreu qualquer break.

A inédita presença na final australiana da detentora de cinco majors, será discutida com Madison Keys ( 14.ª), que está pela sétima vez numa meia-final de um major e repete o resultado aqui de 2015 (perdeu com Serena Williams) e 2022 (Ashleigh Barty). Casada desde Novembro com o antigo tenista e seu treinador, Bjorn Fratangelo, a norte-americana de 29 anos somou a 12.ª vitória este ano (e décima consecutiva) sobre Elina Svitolina (27.ª), por 3-6, 6-3 e 6-4.