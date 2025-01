Andebol: Portugal enfrenta Suécia a olhar para os quartos-de-final do Mundial

Portugal defronta nesta quarta-feira a Suécia, no primeiro jogo da ronda principal do Mundial de andebol, em Oslo, pelas 17h (RTP2), sendo que uma vitória deixará a selecção nacional perto do apuramento para os quartos-de-final.

A selecção portuguesa, que terminou invicta o Grupo E da primeira fase, com triunfos frente à anfitriã Noruega (31-28), Brasil (30-26) e Estados Unidos (30-21), transitou para a fase principal com quatro pontos, à frente de Suécia e Espanha, ambas com três.

Uma vitória frente à Suécia, na Unity Arena, em Oslo, deixa os "heróis do mar" em situação privilegiada para atingir o inédito apuramento para os quartos-de-final do Mundial e melhorar o 10.º lugar alcançado no Egipto2021, que é a sua melhor classificação.

A missão não é fácil, atendendo a que a Suécia soma um total de 12 medalhas (quatro de ouro, quatro de prata e quatro de bronze) e terminou os dois últimos Mundiais nas quatro primeiras posições, tendo sido prata em 2021 e quarta em 2023.

Depois de defrontar a Suécia, Portugal prossegue a sua caminhada no Grupo III frente à Espanha, na sexta-feira, encerrando a fase no domingo, diante do Chile, ambos os jogos às 14h30 de Lisboa.