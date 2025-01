Sporting com vida difícil na Champions após derrota em Leipzig

O Sporting já chegou a estar em segundo nesta Liga dos Campeões, mas, agora, está com dificuldades em segurar um lugar no play-off de acesso aos oitavos-de-final. Nesta quarta-feira, os "leões" sofreram a sua terceira derrota consecutiva na liga milionária, ao perderem na Alemanha com o RB Leipzig por 2-1, naquela que foi a estreia de Rui Borges na Champions.

Um golo de Gyökeres, suplente utilizado pelo segundo jogo consecutivo, ainda deu alguma esperança aos "leões", mas Poulsen deu os primeiros pontos à formação germânica na competição e complica a qualificação do Sporting, que continua com dez pontos.

Cuidado com as equipas que têm zero pontos – não querem continuar assim. Este era o perigo que o Sporting enfrentava em Leipzig frente a uma equipa alemã que, certamente, valeria mais do que a sua carreira na Champions tem mostrado. Mas também queria mostrar que tinha passado as tormentas, desta vez em contexto europeu, e Rui Borges repetiu a receita de Vila do Conde, mantendo Harder no ataque e Debast no meio-campo (a excepção foi o regresso de St. Juste para o lugar de Inácio, mas a fragilidade do central neerlandês voltou a manifestar-se).

Os “leões” até entraram bem, com bom poder de antecipação aos ataques rápidos da formação germânica e tiveram em Harder o seu principal foco – mas o dinamarquês continua a sofrer de remate precoce, e todos os seus tiros falharam o alvo.

Quando o RB Leipzig se adaptou à forma de pressão do Sporting, identificaram o ponto fraco e investiram com tudo por ali, o lado direito dos “leões”, onde Fresneda era presa fácil para Raum e Simons.

Foi por ali que o RB Leipzig chegou ao golo aos 19’. Simons colocou na perfeição para Raum, que aproveitou da melhor maneira a descoordenação entre Fresneda e Catamo para cruzar rasteiro. Na pequena área, surgiu Sesko para um golo fácil. O Sporting já estava atrapalhado no jogo e ainda mais ficou com o golo sofrido.

Os “leões” demoraram para fazer alguma coisa. Em cima da meia-hora, na primeira aproximação perigosa que teve à baliza de Vandevoordt, Maxi Araújo respondeu bem a uma solicitação de Catamo, mas adiantou demasiado a bola e permitiu o desarme.

Praticamente na resposta, a formação orientada por Marco Rose voltou a ferir o “leão”. Da direita para a esquerda, Baumgartner meteu em Raum, que ultrapassou Fresneda e fez golo. Mas, quando a bola já estava no centro do terreno, o árbitro foi ver as imagens – havia um fora-de-jogo posicional de Openda com influência no lance e o golo foi apagado do marcador.

O Sporting escapava a um castigo mais pesado e mantinha-se bem dentro do jogo. Até terminou a primeira parte em aparente retoma, com um remate de Fresneda após cruzamento de Catamo que Raum impediu de ir para a baliza. Mas os primeiros minutos da primeira parte voltaram a mostrar um RB Leipzig com vontade de fazer crescer a vantagem, num remate de Simons aos 50’ que saiu por cima, após uma defesa incompleta de Israel.

Rui Borges não esperou muito mais para mudar. Tirou do jogo Harder, Catamo e Debast, meteu em campo Gyökeres, Morita e Bragança, e logo os “leões” pareceram mais organizados, sobretudo porque o avançado sueco, cuja condição física não será a melhor, dá outra confiança, e tanto Morita como Bragança têm outra chegada a terrenos mais adiantados.

Positivo/Negativo Positivo David Raum O lateral-esquerdo do RB Leipzig foi um perigo constante, causando muitos problemas a Fresneda. Assistiu para o primeiro golo dos alemães e marcou mais um, que seria anulado.

Positivo Gyökeres Há uma clara gestão física do avançado sueco, mas o Sporting não passa sem ele. Voltou a saltar do banco e devolveu o Sporting ao jogo, com um golo bem ao seu estilo, e esteve perto de marcar mais um. Negativo Conrad Harder Exibição nervosa do jovem dinamarquês, demasiado impetuoso no momento do remate. Tem potencial, mas ainda não está no ponto para ser opção principal.

Negativo Franco Israel Podia ter feito melhor no golo de Poulsen, mas não foi a única vez que se mostrou inseguro.

Os efeitos não foram imediatos, mas eram previsíveis. Aos 75’, Bragança recebeu de Inácio já no último terço e a jogada seguiu para Gyökeres. Num duelo com Orban, o sueco puxou para o pé esquerdo, deixou o seu adversário para trás e fuzilou o guarda-redes belga que estava à sua frente.

Só que os “leões” nem tiveram tempo para festejar o empate. Três minutos depois, lance confuso na área do Sporting, Israel e Esgaio não conseguem desfazer o lance e Poulsen voltou a colocar a formação germânica na frente. Teria o Sporting mais alguma coisa para dar? Não teve e saiu da Alemanha com zero pontos. A continuidade europeia vai ter de esperar.