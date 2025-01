Territorialização da cultura e património: o novo papel das CCDR

A reconhecida geógrafa Suzanne Daveau disse certo dia, sobre Portugal, que não conhecia um território tão pequeno e com uma tão grande diversidade paisagística. As identidades – ilusões, porque fixas num mundo que muda, como preconizava David Hume – constituem esse corpus orgânico que se vai construindo, sedimentando e reinventando, e/ou diluindo e desaparecendo, e é nessa tensão contínua que mergulham a existência individual e as sociedades contemporâneas: o facto de padecerem simultaneamente de um excesso e de uma escassez de identidade, o que leva o indivíduo ora à partida ora ao regresso, como lucidamente aponta Rui Lage na obra Portugal Possível, a partir de fotografias de Álvaro Domingues e Duarte Belo.

Neste chão plural, diverso e contraditório, de permanências e mutações (e de dicotomias caducadas), que enforma a psicanálise do território português, o Estado central tem adoptado, nos últimos anos, um conjunto de práticas reformistas de descentralização e desconcentração em múltiplos sectores e temáticas, quer junto das áreas metropolitanas e entidades intermunicipais (CIM), quer incidindo depois com particular ênfase nos municípios.

Neste âmbito, o processo de conversão das comissões de coordenação e desenvolvimento regional em institutos públicos, ocorrido em 2023, e, nesse âmbito, a incorporação de novas competências a partir de Janeiro de 2024 revelou-se um desiderato árduo e exigente para todas as instâncias envolvidas, sobretudo atendendo ao relevante volume e densidade de trabalho em causa e à necessidade premente quer de recursos humanos qualificados, quer de condições técnicas, logísticas e administrativas adequadas para dar resposta ao mesmo. Este quadro – incluindo as novas atribuições na cultura e património – implicou um conjunto significativo de adaptações e ajustamentos nas estruturas organizacionais das CCDR num relativamente curto período de tempo, a que estas, decorrido agora um ano, têm respondido afirmativa e eficazmente.

Esta nova moldura legislativa e funcional, na esfera regional, para os campos cultural e patrimonial – e não obstante inevitáveis ajustes, a nível de afinação/evolução, a aplicar no decurso da sua implementação continuada –, vem, desde logo, chamar a atenção para a questão da cultura territorial e do défice da mesma, por parte de cidadãos e instituições, ainda patente em Portugal, o que urge combater e corrigir. Por outro lado, estas alterações vêm reforçar a convicção de que é preciso apostar crescentemente, desde que de modo sustentado, numa maior territorialização das políticas públicas, neste caso também nos sectores cultural e patrimonial. Daí que seja fulcral um investimento estatal ambicioso nas CCDR, mormente no que concerne a equipas e orçamentos, o qual permita concretizar com consistência, previsibilidade e impacto as metas gizadas para estas novas competências.

Um maior enfoque nas culturas territoriais desencadeia a construção de estratégias e políticas mais holísticas, integradoras e atentas às efectivas necessidades e aspirações das populações, fruto de uma maior proximidade institucional e envolvimento activo dos cidadãos através de processos de imersão, interacção e auscultação dos territórios. Estas dinâmicas descentralizadas contribuem, assim, para uma identificação mais realista, fundamentada e rigorosa dos desafios que as diferentes comunidades atravessam – isto também para evitar, em termos de percepção, a (perigosa e frequente) instalação de visões muito generalistas e focadas sobretudo num número reduzido de problemas –, consolidando um ambiente de maior justiça e coesão territoriais. Ao mesmo tempo, têm um efeito reprodutivo, multiplicador, que se traduz num incremento da diversidade, pluralidade e participação culturais.

Nesta configuração/lógica, o papel das CCDR nos planos cultural e patrimonial (bem como nas suas demais áreas de intervenção) assentará em duas premissas fundamentais à escala regional, que, gradativamente, poderão ser ainda mais aprofundadas: concentração e adequação. Por um lado, concentrar nos seus serviços internos todos os procedimentos/fases (da divulgação à abertura de procedimentos, da recepção e análise de processos de candidatura à atribuição de apoios, da monitorização à difusão de resultados, etc.) relativos à operacionalização de competências que têm a seu cargo, de modo a evitar a fragmentação dos modelos de gestão e o surgimento de morosidades e outras entropias na prossecução e conclusão administrativas dos processos.

Por outro, adequar o seu pensamento-acção às especificidades e singularidades dos territórios e respectivos ecossistemas culturais e patrimoniais, “não obstante” a existência de políticas de âmbito nacional. O que implica abordar as diversidades, dualidades e contrastes territoriais com equidade, proximidade e cuidado, desenhando relações mais horizontalizadas com os agentes e estruturas do sector e com as comunidades nas suas geometrias variáveis. Por isso, é igualmente muito relevante a produção/promoção, pelas CCDR, de mapeamentos, inventários, radares de boas práticas, inquéritos e outros estudos nestas áreas nos planos regional, sub-regional e concelhio.

Assim, numa lógica bottom-up, as CCDR devem ainda influenciar, com o seu know-how e experiência de proximidade, a urdidura de políticas nacionais relativamente às áreas cultural e patrimonial, propondo, perante questões específicas que o justifiquem, visões e mecanismos alternativos de aplicabilidade e disseminação territoriais, e introduzindo princípios de diferenciação e flexibilização que evitem a concretização de determinadas medidas que tendam a uma uniformização acrítica da realidade e/ou que sejam dotadas de um (latente ou explícito) pendor centralista. Neste particular, a regular concertação e diálogo com as tutelas envolvidas neste ecossistema (coesão territorial, cultura, economia/turismo) e com as CIM e os municípios afiguram-se vitais para o desenvolvimento, inclusive, de eventuais instrumentos de articulação intersectorial e de discriminação positiva que possibilitem uma intervenção mais robusta, transversal e eficaz nas regiões.

A inclusão da cultura e do património nas CCDR pode revestir-se também de manifesta utilidade para uma maior potenciação, visibilidade e aproveitamento dos fundos europeus por essas áreas sectoriais, gerando novas janelas de oportunidade e desmistificando mais algumas narrativas de inacessibilidade sobre estas fontes de financiamento através de um contacto mais facilitado e mediado com a informação e documentação em causa.

As CCDR devem posicionar a sua intervenção regional para o eixo cultura-património nesta quadratura: financiar-facilitar-capacitar-envolver. E, nesta lógica de descentralização, será igualmente vital algo já consciencializado por estes novos institutos públicos: olhar à volta e dar espaço, sem estratégias top-down, sem práticas dirigistas a nível regulamentar e programático, mas atendendo sim às necessidades específicas dos territórios, às características e vontades das comunidades locais, à relevância e entendimento que os cidadãos têm da oferta cultural – no fundo, num permanente exercício de escuta activa e de atenção crítica e justa, ou seja, de aprofundamento da democracia.