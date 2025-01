Zé Renato num concerto de voz e violão com António Zambujo por convidado

Com quase três dezenas de álbuns gravados, o cantor e compositor brasileiro Zé Renato actua esta quinta-feira no Auditório Carlos Paredes, em Lisboa. E convidou António Zambujo.

Foi em 2003 que se estreou em Portugal, num concerto com o grupo Trinadus, e foi em finais de 2021 que o vimos pela última vez em palco, com a “ressurreição” da histórica Banda ZIL, que ajudou a fundar em 1986. Agora, o cantor e compositor brasileiro Zé Renato está de volta para um concerto a solo, voz e violão, onde terá António Zambujo por convidado. É no Auditório Carlos Paredes, em Benfica, quinta-feira, às 21h30.

O concerto de Zé Renato é o primeiro de uma série de cinco programada para aquele espaço e subordinado ao lema Notícias do Brasil. Nei Barbosa, o curador da série, que tem como promotora a Junta da Freguesia de Benfica, afirmou, em comunicado, que pretende apresentar ali “concertos de artistas brasileiros que vivem em Portugal, sempre com participações especiais de outros artistas, portugueses ou brasileiros, que tenham trabalhos afins e parcerias musicais”. Será, ainda nas suas palavras, “uma programação versátil e intimista, com apresentações solo, ou artistas acompanhados de uma pequena banda, e que mostrem o essencial de suas canções”. Os concertos seguintes serão em Março, Setembro, Outubro e Novembro. O segundo, em 27 de Março, contará com a guitarrista franco-venezuelana Elodie Bouny, a cantora brasileira Nani Medeiros, e o bandoneonista argentino Martín Sued, que criou e dirige a Orquestra Assintomática.

Nascido José Renato Botelho Moschkovich a 1 de Abril de 1956, em Vitória, capital do Estado brasileiro do Espírito Santo (a norte do Rio de Janeiro), Zé Renato começou na música muito cedo. O pai, jornalista e boémio, gostava muito de música. “Fui crescendo nesse ambiente. Aos 11 anos deram-me um violão, não fui eu que pedi. Mas comecei a interessar-me pelo instrumento, embora não tivesse muita disciplina para estudar”, disse ele ao PÚBLICO em 2003. Aos festivais de colégio, prémios e incentivos, juntou-se um primeiro grupo, Cantares, onde lhe surgiu a veia de compositor. Depois foi um dos criadores dos grupos Boca Livre, em 1978, e da Banda ZIL, em 1986. A solo, a lista dos seus álbuns vai a caminho das três dezenas. Começou com Fonte da Vida, em 1982, e nos últimos dois anos lançou um álbum de estúdio, Quando A Noite Vem (2023) e um registo antigo que permanecia inédito, Ao Vivo 1994, com João Carlos Assis Brasil (2024).

O convite a António Zambujo para participar no concerto desta quinta-feira deve-se a uma colaboração antiga, como Zé Renato explica ao PÚBLICO nas vésperas de subir ao palco: “Fiz uma colaboração com ele na canção Se tu soubesses [para o álbum Outro Sentido, que Zambujo lançou em 2009], depois participei de um show dele no Brasil, é uma pessoa com quem tenho grande identificação, artística e pessoal. As referências musicais, minhas e dele, são semelhantes, o que ele gosta na música brasileira tem muito a ver com o meu gosto. Então, é um encontro de amigos.”

O alinhamento do concerto prevê que as primeiras quinze canções (de O cantador a Saudades do Brasil em Portugal, que Vinicius de Moraes compôs para o célebre encontro em casa de Amália) estarão a cargo de Zé Renato, a solo, juntando-se-lhe Zambujo na parte final para interpretar com ele quatro canções, entre as quais Valsinha (de Vinicius e Chico Buarque), Quando tu passas por mim (que Zambujo, também convidado do concerto da Banda ZIL, cantara com Zé Renato em 2021) e Se tu soubesses, a tal canção que gravaram juntos.

Quando aqui actuou com a Banda ZIL, Zé Renato estava ainda a viver no Brasil. Mas desde Março de 2024 que se mudou para Lisboa, já que a sua mulher veio assumir um posto numa empresa em Portugal. “Aí viemos para cá, eu, ela e o nosso filho de 11 anos, que está estudando aqui. E eu estou ficando nessa ponte aérea Rio-Lisboa, porque tenho shows com o Boca Livre que voltou a se apresentar [lançaram um álbum em 2022 com Rubén Blades, Pasieros], gravações, shows meus, a minha agenda no Brasil continua muito activa.” Ainda assim, apesar da mudança, Zé Renato mantém casa no Rio de Janeiro.

Voltando ao concerto do Auditório Carlos Paredes, Zé Renato diz que é uma forma de mostrar ao público o seu lado mais instrumentista: “Mostrar a forma como eu toco violão, a minha fascinação pelas melodias e harmonias, que sempre me guiaram e que têm uma grande importância para mim, na música. Este show é uma forma de mostrar isso.”