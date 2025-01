Quinta na TV: primatas, Marilyn, Lisboa infernal e Castigo

As origens de Leroy Jethro Gibbs, o regresso a Harlem, as canções de Dany Silva e A Mulher sem Nome também estão nos destaques do dia.

CINEMA

A Minha Semana com Marilyn

Cinemundo, 21h

Durante o Verão de 1956, Sir Laurence Olivier (Kenneth Branagh) começou, em Londres, a rodagem do filme O Príncipe e a Corista, com Marilyn Monroe (Michelle Williams) como protagonista. O jovem Colin Clark (Eddie Redmayne), na altura assistente de produção do filme, acaba por passar uma semana inteira na companhia da actriz. Enquanto ele lhe mostra todos os recantos da cidade e o estilo de vida britânico, ela mostra-se na sua intimidade: as inseguranças, as fraquezas a enorme dificuldade em lidar com a fama.

Escrito por Adrian Hodges (criador da série Sobreviventes) e dirigido por Simon Curtis, o filme tem por base dois livros autobiográficos de Clark, onde descreve essa semana que marcou a sua vida.

SÉRIES

Investigação Criminal: Origens

Star Channel, 22h15

Para os fãs do icónico Leroy Jethro Gibbs, a quem Mark Harmon deu vida durante quase 20 anos na Investigação Criminal original, este novo procedural do franchise pode ser a peça que faltava para compreender os seus antecedentes algo enigmáticos. Passada no início dos anos 1990, a prequela foca-se nos seus primeiros anos no trabalho – enquanto lidava com uma tragédia pessoal – e na forma como tudo isso o moldou.

Cabe ao actor Austin Stowell encarnar o jovem agente especial. Kyle Schmid assume o papel de Mike Franks, líder da equipa. E Harmon também participa, como narrador. Criada por Gina Lucita Monreal e David J. North, chega agora ao Star Channel, em dose dupla; depois, há episódio novo a cada quinta.

Castigo

RTP2, 22h01

A nova série do segundo canal nos serões de segunda a sexta é esta produção alemã de meia-dúzia de capítulos, todos baseados em contos de Ferdinand von Schirach, mas cada um a funcionar como narrativa independente e com uma perspectiva própria. Os realizadores são tantos quantos os episódios: David Wnendt, Helene Hegemann, Hüseyin Tabak, Mia Spengler, Oliver Hirschbiegel e Patrick Vollrath.

Harlem

Prime Video, streaming

Terceira e última temporada da sitcom em torno de quatro nova-iorquinas, na casa dos 30, que são melhores amigas desde a faculdade. Criada por Tracy Oliver, conta com Meagan Good, Grace Byers, Shoniqua Shandai e Jerrie Johnson nos papéis principais.

DOCUMENTÁRIOS

Primatas

Odisseia, 16h

No âmbito do especial Inteligência Animal, empenhado em mostrar as “incríveis capacidades cognitivas, os comportamentos sofisticados e a admirável inteligência colectiva” de várias espécies, o canal estreia mais uma série documental da BBC, desta vez com os primatas como protagonistas e com um alcance geográfico que vai dos Himalaias à Amazónia. Nesta quinta-feira, há duplo episódio, para conhecer Segredos de sobrevivência e A importância da família; daqui a uma semana, é altura de Proteger os primatas.

Foto Primatas AMC Networks

A Mulher sem Nome: A História de Jeanne e Baudelaire

RTP2, 22h58

Quem foi Jeanne Duval, a amante e musa de Charles Baudelaire a quem ele deixou uma carta de suicídio em 1845? O documentário de Régine Abadia pretende não só responder a esta pergunta como “reabilitar a mulher que inspirou alguns dos mais belos poemas da língua francesa e que foi tão maltratada pelos biógrafos do poeta”, assinala a sinopse.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

A reportagem desta noite deambula por uma Lisboa infernal, do Bairro Alto ao Cais do Sodré, “onde se bebe até cair para o lado” na rua, onde são traficadas e consumidas drogas à vista de todos, e onde há crimes diários a afligir os poucos habitantes locais que resistem. É uma peça de Sandra Vindeirinho, com imagem de Tiago M. P. Costa e edição de Carlos Felgueiras e Sousa.

MÚSICA

Dany Silva, Canções da Minha Vida

RTP1, 00h10

Gravado a 8 de Junho de 2019, no Tivoli BBVA (Lisboa), foi o concerto em que o veterano músico cabo-verdiano apresentou o disco Canções da Minha Vida e celebrou 40 anos de carreira. Ao seu lado teve convidados como Rui Veloso, Nancy Vieira, Luís Represas ou Katia Guerreiro.