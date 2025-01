Netflix voltou a subir preços e Portugal foi um dos primeiros países afectados

A Netflix voltou a subir os preços em Portugal, incluindo de novo o país, tal como já sucedera quando da implantação das políticas de combate à partilha de contas, entre os primeiros mercados abrangidos por uma medida que depois espalhará mundo fora.

Para já — e já é desde terça-feira, dia 21 de Janeiro —, o valor a pagar pelos subscritores do serviço de streaming aumenta nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina e em Portugal, anunciou a empresa na apresentação dos seus resultados trimestrais. As tarifas actualizadas aplicam-se aos novos assinantes; os subscritores que já tinham conta vão sentir o aumento na próxima mensalidade (os ciclos de cobrança dependem do dia de adesão).

Há dois anos, uma assinatura Netflix custava 7,99 euros por mês na modalidade básica (disponível num só dispositivo), 11,99 euros por mês na modalidade standard (disponível em dois dispositivos em simultâneo, com a opção de pagar 3,99 euros a mais por uma conta secundária para um não residente na mesma casa), e 15,99 euros por mês na modalidade premium (disponível em quatro dispositivos em simultâneo, com a opção de acrescentar dois membros extra por mais 3,99 euros). Agora, e de acordo com a informação disponível na página da plataforma, estas modalidades sobem respectivamente para 8,99 euros/mês, 12,99 euros/mês (e por mais 4,99 euros mensais pode ser adicionado um assinante) e 17,99 euros/mês (a que acrescem 4,99 euros mensais para juntar até duas contas que não partilhem residência com a pessoa titular da conta).

Nos Estados Unidos, também aumenta o preço da modalidade com publicidade, ainda inexistente em Portugal e mais barata do que as restantes. Só em 12 países está disponível a versão Netflix com anúncios.

“À medida que continuamos a investir na programação e a oferecer mais valor aos nossos membros, iremos ocasionalmente pedir[-lhes] que paguem um pouco, mais para que possamos reinvestir e melhorar ainda mais a Netflix. Para o efeito, estamos a ajustar os preços (...) na maioria dos planos [de subscrição] nos Estados Unidos, Canadá, Portugal e Argentina”, lê-se na carta aos investidores da empresa.

No documento partilhado com os seus accionistas, a Netflix anuncia ainda que cresceu no último trimestre de 2024. Tem agora mais 19 milhões de assinantes, ou “membros”, como lhes chama, ultrapassando assim a fasquia psicológica dos 300 milhões de subscritores: são agora 302 milhões, superando até as expectativas da própria empresa. A adesão de 19 milhões de subscritores de uma só vez é a maior conquista de mercado da história da Netflix.

Esta poderá no entanto ser a última vez que o mundo sabe quantos assinantes tem a empresa.

A Netflix é a líder mundial do mercado de assinaturas de streaming e a pioneira na definição do modelo de consumo de audiovisual on demand, bem como na forma como navega o mercado empresarial — embora o número de assinantes conte, e muito, a empresa passou os dois últimos anos a apontar sobretudo para o lucro e para os bons resultados na Bolsa de Nova Iorque. Paralelamente aos 302 milhões de clientes, em 2024 a empresa também ultrapassou, pela primeira vez na sua história, os dez mil milhões de dólares de receita operacional ilíquida. As bolsas reagiram já, de resto, ao anúncio destes resultados, valorizando as acções da Netflix.

Entretanto, em Abril do ano passado a empresa avisou que vai deixar de revelar o número de "membros" do serviço. A justificação avançada é que se, no início deste negócio, “o crescimento das assinaturas era um forte indicador” do potencial da Netflix, o serviço está actualmente a gerar “lucros muito substanciais”. Os números de assinantes já não serão reportados na apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2025, ou seja, em Abril deste ano.

Velhos e novos programas

A programação do serviço contribuiu para a subida das receitas e para o crescimento de assinantes no ano passado. A Netflix juntou à sua oferta, além do regresso da série Squid Game ou de sucessos como o filme Bagagem de Mão, a transmissão em directo de eventos de wrestling, futebol americano ou boxe em directo. Entre os seus êxitos de 2024, estão ainda Bridgerton, La Palma, Damsel, Sociedade da Neve ou uma série que “penetrou no espírito do tempo", Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez, que fez disparar as leituras da página de Wikipedia sobre esta dupla de irmãos norte-americanos.

No fim do ano, Black Doves somava 46,8 milhões de visualizações (correspondendo ao número de horas vistas divididas pela duração de cada título), A Diplomata 21,4 milhões, Senna 16,2 milhões, Cem Anos de Solidão 11,2 milhões; no topo, ficou a segunda temporada de Squid Game, com 165,7 milhões de visualizações, o que faz dela a mais vista de sempre da plataforma. Não de somenos são os resultados de Ninguém Quer Isto (56,2 milhões), por exemplo.

Os assinantes Netflix vêem em média sete filmes por mês e os mais popular foi Bagagem de Mão (160,1 milhões de visualizações).

A aposta para 2025 é mais Squid Game, a segunda temporada de Wednesday e a última temporada de Stranger Things, as três séries mais vistas de sempre na Netflix. O final da série Tu, mais uma série Monstro de Ryan Murphy, a série Zero Day, com Robert De Niro, Lizzy Caplan, Angela Bassett e Jesse Plemons, ou a adaptação de O Leopardo em Itália são alguns dos destaques da programação para este ano. Nos filmes, volta o detective Benoit Blanc de Knives Out, com Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, haverá Ben Affleck e Matt Damon em RIP, um novo Frankenstein de Guillermo del Toro e filmes de Kathryn Bigelow e Noah Baumbach.

Segundo os dados partilhados pela empresa — que não revela audiências segundo a métrica convencional, nem o número de clientes em cada país, sabendo-se ainda assim que é líder em Portugal —, os subscritores da Netflix vêem cerca de duas horas de programação por dia e o consumo de streaming na plataforma representa menos de 10% do consumo televisivo em todos os países em que opera.