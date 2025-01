As jóias da arquitectura do Sul da Califórnia que o fogo reduziu a cinzas

Grupo responsável pela conservação do legado arquitectónico contabiliza casas modernistas, exemplares do revivalismo colonial espanhol, arquitectura vitoriana ou influenciada pelo movimento Art&Crafts

Uma das pinturas mais famosas de David Hockney, A Bigger Splash, representa o modo de vida do Sul da Califórnia em meados do século XX. Não vemos vivalma, mas alguém acabou de mergulhar numa piscina azul, deixando um rasto de salpicos na superfície. A nossa atenção vai, então, para a casa que serve de pano de fundo, com grandes janelas-porta envidraçadas, poucas paredes à vista, muita transparência e leveza. É essa imagem que nos vem à cabeça quando vemos um dos muitos edifícios destruídos pelos fogos de Los Angeles, uma das casas desenhadas pelo arquitecto modernista Richard Neutra e consumida pelos fogos que assolaram o bairro de Pacific Palisades, situado entre as montanhas de Santa Mónica e o oceano Pacífico.