Fármacos como o Ozempic podem ajudar na demência, mas também têm riscos

Investigação incluiu quase dois milhões de pessoas com diabetes e mostrou que, embora tenham vários benefícios, os medicamentos agonistas dos receptores de GLP-1 podem causar artrite e pancreatite.

Muito se tem falado sobre os chamados medicamentos agonistas dos receptores de GLP-1 (peptídeo semelhante a glicagina 1) utilizados no tratamento da diabetes de tipo 2 e da obesidade, como o famoso Ozempic (cuja substância activa é o semaglutido). Agora, um novo estudo confirma que estes fármacos podem ajudar a combater doenças como a demência e as dependências, mas têm também riscos associados como uma maior probabilidade de desenvolver artrite e pancreatite.

O estudo, publicado esta semana na revista Nature Medicine, analisou dados de quase dois milhões de pessoas, tendo os investigadores acompanhado mais de 200 mil pessoas com diabetes que tomavam estes medicamentos agonistas dos receptores de GLP-1 (à base de liraglutido, semaglutido e tirzepatida) durante três anos e meio, em média, e cerca de 1,7 milhões de pessoas com diabetes que tomavam outros medicamentos para baixar os níveis de açúcar no sangue.

Em comparação com outros medicamentos para a diabetes, estes fármacos agonistas dos receptores de GLP-1 foram associados a um menor risco de dezenas de doenças, incluindo problemas cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, doenças renais (algo que estudos anteriores tinham demonstrado anteriooren) e infecção. Além disso, mostraram reduzir, em média, o risco de perturbações psicóticas em 18%, da doença de Alzheimer em 12% e de perturbações de dependência de substâncias em 13%, tendo revelado diminuir ainda o risco de demência, ideação suicida, automutilação, bulimia e esquizofrenia.

Ouvidos pela Nature, alguns investigadores destacam que este estudo carece de pormenores suficientes para tirar conclusões sólidas sobre os benefícios e os riscos destes fármacos. Até porque uma coisa é um benefício ou um risco estar “associado” à sua utilização e “outra coisa é alterar muito o risco”, destaca Randy Seeley, especialista em obesidade da Universidade de Michigan em Ann Arbor (EUA), que não esteve envolvido na investigação.

“No entanto, penso que este é o tipo de dados que ajudará a orientar a utilização destes medicamentos no mundo real”, acrescenta Seeley, que foi consultor e recebeu financiamento de empresas que desenvolvem estes medicamentos para tratar a obesidade.

Um menor risco de contrair 42 doenças

Já Ziyad Al-Aly, médico no Veterans Affairs St. Louis Health Care System, um hospital no Missouri (EUA), que liderou o trabalho, frisa que ainda “ninguém tinha investigado de forma exaustiva a eficácia e os riscos dos agonistas dos receptores de GLP-1 em todos os resultados possíveis em termos de saúde”.

“O que se destacou para mim foi um efeito consistente nas perturbações de dependência”, afirma Al-Aly, citado pela Nature. Uma vez que estes medicamentos actuam nas regiões do cérebro envolvidas na recompensa e no controlo dos impulsos, acrescenta o médico, podem ajudar a reduzir o desejo de consumir tabaco, álcool, canábis e opiáceos.

A investigação mostrou, portanto, que as pessoas com diabetes que tomam estes medicamentos têm uma probabilidade mais reduzida de contrair 42 doenças, abrindo caminho para a sua utilização no tratamento de vários problemas de saúde.

E embora o estudo tenha sido realizado apenas em pessoas com diabetes, os cientistas acreditam que os benefícios observados poderão aplicar-se também a outras pessoas que utilizam, por exemplo, estes medicamentos injectáveis para combater a obesidade.

“Só estudámos pessoas com diabetes, mas não há nenhuma razão biológica ou clínica para acreditar que os perfis benéficos e de risco seriam muito diferentes em pessoas sem diabetes”, explica, em declarações ao jornal britânico The Guardian, Ziyad Al-Aly. No entanto, o investigador diz ser improvável que pessoas sem obesidade obtenham benefícios semelhantes, uma vez que algumas das associações positivas encontradas podem estar relacionadas com a perda de peso.

Um maior risco de 19 doenças

Certo é que a investigação encontrou também riscos associados à utilização destes fármacos, incluindo um aumento do risco de artrite e de pancreatite, uma inflamação do pâncreas que pode causar complicações potencialmente fatais.

A equipa observou também que os medicamentos agonistas dos receptores de GLP-1 estavam associados a um maior risco de 19 doenças em comparação com os tratamentos habituais para a diabetes, incluindo dor abdominal, náuseas e vómitos, tensão arterial baixa e pedras nos rins.

Os autores do estudo salientam ser necessária mais investigação. “Dada a novidade dos medicamentos e a sua popularidade crescente, é importante analisar sistematicamente os seus efeitos em todos os sistemas do corpo para compreender o que fazem e o que não fazem”, nota Ziyad Al-Aly, citado desta vez num comunicado da Universidade de Washington em St. Louis. “Os resultados do estudo fornecem informações sobre alguns benefícios e riscos conhecidos e anteriormente desconhecidos dos [agonistas dos receptores de] GLP-1 que podem ser úteis para orientar os cuidados clínicos e a investigação.”

Embora os efeitos adversos destes medicamentos no pâncreas e nos rins sejam pouco frequentes, podem ser muito graves, pelo que os investigadores salientam que os médicos devem estar atentos a sinais de pancreatite e monitorizar a função renal das pessoas que tomam estes fármacos.

Ziyad Al-Aly conclui: “Os nossos resultados sublinham a possibilidade de aplicações mais alargadas destes medicamentos, mas também destacam riscos importantes que devem ser cuidadosamente monitorizados.”