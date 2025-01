A covid longa afecta mais as mulheres e é preciso descobrir porquê

Depois de ser infectado com covid-19, é mais provável que sofra de covid longa, síndrome caracterizada pela persistência de sintomas do vírus que raptou o mundo há cinco anos, se for mulher. Apesar da escassez de estudos de prevalência da covid longa, a associação de maior risco de desenvolver esta síndrome às mulheres tem sido consistente.

Um novo estudo levado a cabo nos Estados Unidos, com mais de 12 mil pessoas, mostra precisamente este risco acrescido de covid longa nas mulheres em todos os grupos etários, excepto nas jovens adultas (entre os 18 e os 39 anos).

Apesar de não haver ainda explicações concretas sobre este risco acrescido em mulheres, a associação com comorbilidades como a fadiga crónica ou a taquicardia ortostática (aumento da frequência cardíaca quando nos levantamos), que são mais prevalentes no sexo feminino, são alguns dos caminhos apontados pela equipa de cientistas liderada por Dimpy Shah (da Universidade do Texas, Estados Unidos) e que agora publica este trabalho na revista JAMA Network Open.

O grupo etário que parece estar em maior risco de ter covid longa é o dos 40 aos 55 anos. Por outro lado, o risco é menor em mulheres que estão grávidas.

A covid longa é actualmente uma das maiores preocupações na saúde pública global – e sobre a qual subsistem muitas interrogações. Sintomas como a fadiga extrema (cansaço a subir escadas ou a exaustão no fim do trabalho), perda de memória, problemas de concentração, dores nas articulações e de cabeça constantes estão entre os sinais mais comuns desta síndrome. Se persistirem durante três meses ou mais após a infecção por covid-19, pode-se considerar como covid longa.

“Vivenciámos em primeira mão uma infecção em larga escala de um vírus com propriedades que despertam estas consequências”, nota Bernardo Mateiro Gomes. O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública destaca a importância de redobrar a atenção às pessoas que sofrem com estes sintomas prolongados ou até crónicos: “É um problema de saúde pública que não deve ser desvalorizado”, sublinha.

Se se entender melhor o que acontece na covid longa, teremos mecanismos para minimizar o sofrimento das mulheres, mas também no sexo masculino Bernardo Mateiro Gomes

Segunda a Organização Mundial da Saúde (OMS), nos primeiros três anos da pandemia, entre 2020 e 2023, a covid longa afectou 36 milhões de pessoas em toda a União Europeia. Em Portugal, o único estudo de prevalência da covid longa cingiu-se à região de Lisboa e Vale do Tejo e mostra que quase metade das pessoas com testes positivos de covid-19 mantiveram sintomas como fadiga ou problemas de memória um ano após terem a infecção.

Como se explica?

Muitas das dúvidas que persistem em relação à covid longa também se devem à multiplicidade de sintomas e à ausência de explicações para os mecanismos que conduzem a esta síndrome. Uma das perguntas recorrentes centra-se na mulher: porquê um risco acrescido?

Uma das possíveis explicações é imunitária. As mulheres têm um sistema imunitário mais forte do que o dos homens, dado que quando estão grávidas têm de proteger o feto de infecções, por exemplo. Ora, isso faz com que quando são infectadas, as mulheres possam ter uma resposta imunitária muito mais forte e que poderá levar a danos posteriores mais duradouros. Esta tem sido a hipótese mais bem acolhida para explicar este maior risco de covid longa entre as mulheres.

Uma análise ao sangue de 45 pessoas antes e depois da infecção por SARS-CoV-2, num estudo publicado em Dezembro do ano passado na Science Translational Medicine, detectou algumas alterações nas vias imunitárias que ajudam a corroborar esta explicação.

Mas ainda não é claro. Os dados mostram que há maior gravidade da doença e mortalidade durante a infecção aguda nos homens, enquanto a covid longa é mais prevalente nas mulheres. Aqui, factores como o estilo de vida ou o tabagismo também ajudam a explicar a gravidade da covid-19 em homens.

Os investigadores, que agora publicam na JAMA Network Open, salientam a necessidade de continuar a “avaliar diferenças no risco da covid longa” entre homens e mulheres e “comparar os mecanismos biológicos” que podem explicar essas mesmas diferenças – seja para confirmar o peso das vias imunitárias (e identificá-las), seja para descobrir outros mecanismos.

Os próximos passos continuarão a ser a investigação científica. “Se se entender melhor o que acontece na covid longa, teremos mecanismos para minimizar o sofrimento das mulheres, mas também poderemos identificar mecanismos que possam ajudar o sexo masculino”, nota Bernardo Mateiro Gomes. Até porque cinco anos depois continuam a existir infecções de covid-19 e, consequentemente, casos de covid longa.