Antepassado do tubarão-branco com nove milhões de anos encontrado no Peru

Paleontólogos revelaram na segunda-feira um fóssil, com nove milhões de anos, encontrado no Peru de um parente do tubarão-branco que outrora habitou as águas do Sul do Oceano Pacífico, onde gostava de devorar sardinhas.

O fóssil quase completo de Cosmopolitodus Hastalis foi encontrado a cerca de 235 quilómetros a sul de Lima (capital peruana), na Formação Pisco, uma zona quente e desértica do Peru famosa pelas frequentes descobertas de espécies marinhas antigas.

Acredita-se que este tubarão seja um antepassado do grande tubarão-branco. Actualmente extinto, os seus dentes chegavam a medir 8,9 centímetros de comprimento e os adultos podiam atingir quase sete metros de comprimento – o tamanho de um barco pequeno.

Cesar Augusto Chacaltana, engenheiro do Instituto Geológico e Mineiro do Peru (Ingemmet), disse numa apresentação que os restos do tubarão revelavam uma “fossilização excepcional”.

Foto O fóssil quase completo de Cosmopolitodus Hastalis foi encontrado a cerca de 235 quilómetros a sul de Lima, no Peru PAOLO AGUILAR/EPA

Os investigadores apresentaram os fósseis do antigo tubarão em várias urnas de vidro, incluindo uma que continha uma mandíbula gigante repleta de dentes afiados.

“Não há muitos [fósseis de] tubarão completos no mundo”, acrescentou o paleontólogo Mario Urbina na apresentação, acrescentando que os restos de numerosas sardinhas foram também encontrados dentro do estômago do animal.

Urbina observou que, como as anchovas ainda não existiam quando este tubarão percorria os mares e oceanos, as sardinhas constituíam uma dieta básica para os predadores marinhos.

Em Novembro, paleontólogos peruanos apresentaram o fóssil de um jovem crocodilo que viveu há mais de dez milhões de anos no centro do Peru.

Em Abril do ano passado, os investigadores apresentaram também o crânio fossilizado do maior golfinho de rio conhecido até à data, que habitou a Amazónia há cerca de 16 milhões de anos.