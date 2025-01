Trump pode ter “impacto significativo” na cimeira do clima, diz presidente da COP30

Embaixador André Corrêa do Lago nomeado presidente da COP30, que se realizará este ano na Amazónia. Diálogo para reduzir emissões de gases com efeito de estufa mais difícil no novo contexto mundial.

O embaixador André Corrêa do Lago foi nomeado presidente da cimeira climática COP30, que se realizará este ano no Brasil, na cidade amazónica de Belém, no estado do Pará, entre 10 e 21 de Novembro. A decisão do Presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris pode ensombrar as conversações, alertou.

“Ainda estamos a analisar os anúncios do Presidente Trump, mas não há dúvida de que terão um impacto significativo na preparação da COP30”, disse o embaixador, pouco depois de ter sido nomeado para o cargo pelo Presidente Lula da Silva.

Trump retirou os EUA do pacto assinado em 2015 na segunda-feira, logo depois de ter tomado posse para um segundo mandato não consecutivo. O maior emissor histórico de gases com efeito de estufa retira-se assim dos esforços globais de combate às alterações climáticas pela segunda vez numa década.

A medida vem juntar-se aos desafios que o Brasil já enfrentava como anfitrião da COP30, incluindo disputas difíceis sobre o financiamento da transição energética nos países em desenvolvimento, que ficaram bem expressas na última cimeira do clima, em Baku, a COP29, e os novos compromissos de redução de emissões que os países devem apresentar até Fevereiro de 2025.

Apesar deste gesto de Trump, “ainda há muitos caminhos de diálogo” com os EUA, disse Corrêa do Lago. Os Estados Unidos ainda são membros da Convenção do Clima das Nações Unidas, um fórum de diálogo entre as nações sobre a política climática global, sublinhou. Falava-se na possibilidade de abandonarem também esta Convenção, assinada no Rio de Janeiro em 1992.

O anúncio do chefe da COP30 é o ponto de partida para o Governo brasileiro montar a estrutura de liderança que conduzirá as negociações daquela que deve ser uma das conferências mais difíceis dos últimos anos. Corrêa do Lago será o principal facilitador e mediador entre as delegações dos países na cimeira de Novembro, na qual os líderes de quase todas as nações do planeta irão negociar a forma de manter o aquecimento global abaixo de níveis catastróficos, após dois anos de calor recorde.

A escolha de Corrêa do Lago pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva marca o regresso da liderança da conferência às mãos de funcionários com um historial de trabalho na área da política climática. Corrêa do Lago tem sido o negociador do Brasil nas cimeiras mundiais sobre o clima desde 2023, função que desempenhou também entre 2011 e 2013, e trabalha em diplomacia climática e desenvolvimento sustentável desde 2001.

É uma mudança, porque tanto o Azerbaijão, que acolheu a conferência no ano passado, como os Emirados Árabes Unidos, anfitriões em 2023, nomearam funcionários que trabalharam em empresas petrolíferas estatais para liderar a cimeira.

O Brasil também enfrenta grandes desafios para preparar a cidade de Belém, na floresta amazónica, para receber dezenas de milhares de pessoas em Novembro. Nos próximos meses, a cidade terá, pelo menos, de duplicar o número de camas disponíveis em hotéis e outros alojamentos.

Lula, que se comprometeu a acabar com a desflorestação na Amazónia, atribuiu grande parte do seu capital político na cena mundial ao sucesso da conferência em Belém, a segunda cidade mais populosa da região amazónica.