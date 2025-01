Tribunal ordena ao Governo holandês que reduza emissões de azoto

Processo movido pela Greenpeace resulta em condenação do executivo holandês, liderado pela extrema-direita. Se não cumprir ordem do tribunal, Estado tem de pagar multa de dez milhões de euros.

Um tribunal holandês ordenou ao Governo dos Países Baixos que reduza drasticamente as emissões de azoto até 2030, numa decisão que poderá ter grande impacto no sector da construção e pressionar os agricultores a reduzirem a criação de gado, além de pôr em causa a coligação governamental, onde o principal partido é de extrema-direita.

O processo, cujo desfecho foi anunciado nesta quarta-feira, foi instaurado pela Greenpeace. A organização ambientalista afirmou que o Governo do primeiro-ministro Dick Schoof não estava a esforçar-se o suficiente para reduzir os níveis elevados de emissões de óxido de azoto, bem acima do tolerado pela lei, que ameaçam várias zonas protegidas da Rede Natura 2000 nos Países Baixos.

Neste momento, apenas 28% das zonas Rede Natura estão protegidas dos efeitos das emissões excessivas de azoto, mas o compromisso é que 50% estejam protegidas até 2050, explica o jornal espanhol El País. O Governo de Haia pode ter de pagar uma multa de dez milhões de euros se não cumprir o que foi determinado pelo tribunal, diz o El País.

Estas emissões são causadas pela agricultura intensiva e pela utilização em excesso de fertilizantes, bem como pelo tráfego automóvel e pelo sector da construção, muito activo nos Países Baixos, um país densamente povoado.

O tribunal considerou que o Governo, conduzido actualmente por uma coligação em que a principal força é o Partido da Liberdade (PVV), do líder da extrema-direita Geert Wilders (embora ele não faça parte do executivo), não cumpriu os regulamentos europeus para preservar as zonas vulneráveis da Rede Natura 2000.

Descurou as responsabilidades na redução das emissões de óxidos de azoto e amoníaco, que prejudicam a biodiversidade e a qualidade da água.

Um problema antigo

A ministra da Agricultura, Femke Wiersma, disse que estava desiludida com a decisão do tribunal e que estava a considerar a possibilidade de recorrer. "Levamos o problema do azoto muito a sério", afirmou num post no X. "Mas não podemos pedir o impossível às pessoas e às empresas."

A pasta da Agricultura está nas mãos do partido de protesto dos agricultores conhecido pela sigla BBB, que representa o populismo agrário e esteve na vanguarda de várias ondas de protestos de agricultores — como os do início de 2024, em vários países europeus — que, nos Países Baixos, encontraram nas medidas para a redução das emissões de azoto um cavalo de batalha.

O problema do azoto tem atormentado os Países Baixos há anos, na sequência de decisões de 2018 do Tribunal de Justiça Europeu e de 2019 do Conselho de Estado dos Países Baixos, segundo as quais as políticas holandesas não estavam a conseguir resolver o problema.

Os esforços para reduzir as emissões comprando as propriedades de criadores de gado desencadearam grandes protestos. Os tribunais têm bloqueado regularmente grandes projectos de construção até que o problema seja resolvido.

O anterior governo, em 2022, estabeleceu objectivos para reduzir a poluição por azoto em algumas áreas até 70% até 2030, mas as políticas para atingir esse objectivo foram em grande parte eliminadas pelo actual governo, cedendo aos argumentos dos agricultores, que alegam que são mal concebidas e injustas. "

As medidas já eram largamente insuficientes para atingir a meta de 2030 e não há sinais de que melhore", lê-se na decisão do tribunal. Os 24 mil milhões de euros de dotação do Fundo para a Transição nas Zonas Rurais dos últimos anos, diz o El País, foram reduzidos drasticamente pelo actual Governo para 5000 milhões.