Quer saber mais sobre as abelhas selvagens de Portugal? Há um novo livro e é gratuito

Universidade de Coimbra lança livro para identificação de abelhas de Portugal onde se resumem as famílias, subfamílias, tribos e géneros presentes no país. Em Portugal há 750 espécies destes insectos.

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) lançou um livro técnico para ajudar na identificação de géneros de abelhas de Portugal. "Neste trabalho é feita uma caracterização geral sobre o ciclo de vida, ecologia e morfologia externa, resumem-se as famílias, subfamílias, tribos e géneros presentes em Portugal, incluindo o número de espécies e principais referências bibliográficas disponíveis para subsequente identificação à espécie, e fornecem-se duas chaves de identificação de géneros, uma para fêmeas e outra para machos. Estas chaves têm como objectivo tornar o ensino e a aprendizagem da taxonomia das abelhas de Portugal mais acessível e promover a entomologia", referem os autores no texto de introdução da obra.

A obra Chaves Dicotómicas dos Géneros de Abelhas de Portugal. Hymenoptera: Anthophila, uma adaptação e tradução de Key to the Genera of European Bees (Hymenoptera: Anthophila), é o primeiro a ser publicado sobre o tema para Portugal e em português, revelou esta quarta-feira a FCTUC, em comunicado de imprensa.

Na nota de imprensa, Hugo Gaspar, o entomólogo e aluno de doutoramento da FCTUC que coordenou este projecto, sublinha que "este livro preenche uma lacuna de décadas na investigação sobre as abelhas selvagens em Portugal, uma vez que actualiza o conhecimento e aproxima-o da comunidade entomológica nacional através da adaptação e tradução para a língua portuguesa".

Foto A abelha Andrena limbata João Loureiro

Na introdução do livro, o investigador adianta ainda que as abelhas (que pertencem à ordem Hymenoptera e ao subgrupo Anthophila), com cerca de 750 espécies em Portugal, "são um grupo de insectos polinizadores cruciais para o funcionamento dos ecossistemas e para a segurança alimentar". No entanto, "as abelhas enfrentam fortes ameaças, com tendências negativas tanto na abundância de indivíduos como na diversidade de espécies".

O trabalho "será extremamente útil não só para investigadores que trabalham no estudo e conservação de polinizadores, mas também para estudantes, naturalistas e para todos os que tiverem interesse em aprender sobre a identificação de abelhas", acredita Hugo Gaspar.

Foto A abelha Halictus sp. João Loureiro

Produzido no âmbito dos projectos PolinizAÇÃO e Epic-Bee, em colaboração com a Imprensa da Universidade de Coimbra, o livro já está disponível para download gratuito. Desenvolvido como uma ferramenta para a identificação de géneros de abelhas, o livro representa "um marco significativo no campo da entomologia e um contributo valioso para a conservação dos insectos polinizadores", referiu a FCTUC.

A produção do livro técnico contou com o envolvimento de investigadores do FLOWer Lab do Centro de Ecologia Funcional e do Departamento de Ciências da Vida da FCTUC, nomeadamente Hugo Gaspar, Sílvia Castro e João Loureiro.

Foto João Loureiro, Hugo Gaspar e Sílvia Castro, os autores do livro lançado pela Universidade de Coimbra DR

A obra contou também com a colaboração do investigador da Universidade do Porto, José Grosso-Silva, e da equipa de investigadores ligada ao Laboratório de Zoologia da Universidade de Mons (Bélgica), através dos projectos europeus Spring, Orbit e Epic-Bee. A FCTUC declarou que este lançamento reforça o compromisso da Universidade de Coimbra em promover a ciência e desenvolver ferramentas de apoio à investigação científica e ao conhecimento sobre biodiversidade.