Protecção Civil registou 71 ocorrências até às 07h00 devido à chuva e vento

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) registou entre as 00h00 e as 07h00 desta quarta-feira 71 ocorrências devido à chuva e ao vento fortes, a maioria inundações, mas sem causarem vítimas

"Tivemos 71 ocorrências no território nacional relacionadas com o mau tempo, 51 das quais inundações. As zonas mais afectadas foram o Algarve com 14, a Península de Setúbal com 13, Grande Lisboa com oito e as restantes foram repartidas pelo restante território em número menor", adiantou à agência Lusa, Elísio Pereira da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

Entre as ocorrências, a protecção civil destaca uma situação de vento extremo, na Península de Setúbal.

"Registámos um [caso] de vento extremo na Estrada Nacional 253 entre Alcácer do Sal e Comporta, numa zona onde não há habitações. Registaram-se aqui quedas de árvores e de linhas eléctricas. A circulação rodoviária já foi restabelecida entretanto e neste momento as empresas de comunicação avaliam os danos nas suas infra-estruturas. Não temos informação de pessoa e habitações afectadas", disse.

A ANEPC emitiu na segunda-feira um alerta à população para o agravamento do estado do tempo em Portugal continental até hoje, com chuva forte, acompanhada de trovoada e granizo, e alerta para medidas preventivas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, acompanhada de trovoada, e ocasionalmente granizo até às 18h00 de hoje.

Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso amarelo até às 00h00 de quinta-feira.

Por causa da agitação marítima, os distritos de Lisboa, Faro, Setúbal e Beja sob aviso laranja até às 09h00 desta quarta-feira, passando depois a amarelo até às 15h00.

Também o arquipélago da Madeira está com aviso amarelo até às 15h00 de quinta-feira por causa do estado do mar e até às 03h00 de quinta-feira devido à chuva por vezes forte.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.